Rodolfo Hernández se retractará “cuando los medios lo hagan” por acusaciones contra el esposo de Dilian Toro

Rodolfo Hernández, precandidato presidencial, respondió en La W la razón por la que no se ha retractado por sus acusaciones contra Julio César Caicedo, el esposo de Dilian Francisca Toro. De acuerdo a sus declaraciones, “no ha recibido notificación” sobre dicha solicitud que afectó el buen nombre sobre quien se refirió.

La retractación corresponde a unas acusaciones que realizó Hernández contra Caicedo. El exalcalde de Bucaramanga lo había llamado “narcotraficante”, palabras que respondió el mismo Caicedo.

“Este señor insiste en irrespetar, no solo mi honra y mi buen nombre, sino a la administración de justicia”, dijo en su momento el esposo de Dilian Francisca Toro.

Sin embargo, en los micrófonos de La W contó que no se retractará por sí solo. Incluso reveló que no lo han notificado para realizar dicho pronunciamiento que fue ordenado por un juez.

“Primero tienen que retractarse los medios. Si ellos no se retractan, yo por qué. Yo supongo que lo que dicen los medios es cierto, yo no soy adivino, a mi no me han notificado”, aseguró Hernández.

En la misma conversación se refirió sobre la polémica adición de 1.200 puestos en la Procuraduría General de la Nación. Se trata de una orden que le costaría al país $11.930 millones en solo nómina a dichos puestos.

“Los reparten para comprar votos, el presidente cree que se va a salvar de esta, aquí se necesita un cambio de régimen, tienen al capitalismo raquítico”, indicó Hernández sobre la situación.

A continuación escuche la entrevista completa con Rodolfo Hernández, precandidato presidencial. En el encabezado encuentra el apartado en el que se refiere a su retractación por acusaciones contra el esposo de Dilian Francisca Toro.