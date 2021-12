Invías respondió a las presuntas irregularidades que se presentan en millonario contrato

Frente a la advertencia que llegó recientemente de la consultoría Ceotec al Invías sobre las presuntas irregularidades que se estarían presentando en el contrato que tiene como objeto: realizar el proceso de selección del contratista para suministrar, instalar, configurar, poner en marcha, realizar o acompañar el operativo de equipos electromecánicos en túneles vehiculares con longitudes superiores a un kilómetro, especialmente del Túnel Guillermo Gaviria Echeverri y el cual tiene un valor mayor a los 500 mil millones de pesos, la directora jurídica, Catalina Téllez explicó en La W.

De esta manera, Téllez respondió acerca de por qué teniendo un contrato tan grande solamente hay un oferente para el mismo señalando que: “es una pregunta que también nos hemos hecho nosotros porque es un proceso que se publicó desde mediados octubre de este año y del cual tuvieron conocimiento todas las firmas que pueden participar en él, alrededor de 28 interesados habían en el proceso, sin embargo cuando empezó el proceso licitatorio, como tal y al día del cierre solo recibimos una oferta, la razón del porque solo llego un oferente y no llegaron uno, dos, tres o cinco la desconocemos”.

Frente a si el proceso se hizo para un oferente, el Invías respondió en los micrófonos de La W que el mismo no se realizó para que solo pudiera aplicar una empresa o alguna en especial, añadiendo que hubo varias firmas que mostraron interés cuando a mediados de octubre se abrió la posibilidad de presentarse, también que se hicieron 150 observaciones las cuales fueron atendidas en su totalidad por el Invías, lo que permitió aclarar dudas a aquellas compañías que querían hacer parte del proceso.

Es así que al respecto, la directora jurídica dijo que: “las observaciones de tipo técnico eran de tal magnitud que si nosotros estábamos pidiendo por decir algo experiencia en túneles de más de 5 kilómetros para la instalación de los equipos electromecánicos nos decían mire, solo hay una empresa que cumple esto, por favor revisemos eso, entonces se verificó con lo que tenemos nosotros en el Instituto como el Banco de Datos de la Información y nos dimos cuenta que tal vez 5 kilómetros era mucho, entonces redujimos el kilometraje que estábamos pidiendo y permitimos que nos acreditaran la experiencia no solo en contratos efectuados en Colombia sino extranjeros y en contratos que se hubieran realizado a través de un subcontrato”.

Según el Invías, con ese tipo de medidas que adoptó durante el proceso lo que hizo fue ampliar el espectro de participación para que quienes quisieran ingresar contando con la experiencia lo pudieran hacer.

Frente a los 4 contratos que acreditó el único proponente que es el Consorcio Antioquia al Mar, el Invías aseguró que estos se revisaron y se encontró que tres de ellos fueron ejecutados en Colombia y solo 1 fue hecho en el exterior, permitiendo así que el mismo cuente con la experiencia nacional y extranjera requerida.

Frente a una de las empresas del Consorcio Antioquia al Mar que es Infraestructuras Comsa Colombia, el Invías aseguró que el pliego de condiciones y la ley permite que participen empresas que tengan una constitución inferior a 3 años como sucede con dicha compañía y que para eso se permite que sus socios acrediten la experiencia que requiere para quedarse con el contrato.

Igualmente, frente al capital de la compañía, que apenas es de 100 millones de pesos en su constitución, no tiene nada que ver con el respaldo financiero que va a poseer dentro del proyecto a desarrollar, por lo cual en este caso no será solo Comsa la que responderá por las inversiones dentro del contrato, si no en total serán las tres empresas que hacen parte del Consorcio Antioquia al Mar.

Finalmente, en cuanto a tener solamente un empleado y no cumplir con sus pagos de seguridad social, el Invías aseguró que recibió una certificación de la empresa Infraestructuras Comsa Colombia la cual está firmada bajo la gravedad de juramento por su representante legal y su contador certificando que se encuentran al día en el pago de seguridad social y parafiscalidad.