Comunidad denuncia que estarían realizando necropsias al aire libre en el cementerio de Plato

Magdalena

Preocupados se encuentran los plateños ante la práctica poco usual del manejo de los cadáveres que se les está dando en el cementerio de esta municipalidad, teniendo en cuenta que las necropsias se practican al aire libre y a la vista de todos.

Moradores del barrio San José cercanos al cementerio municipal de Plato, Magdalena temen por su salud debido a que la morgue que fue construida en esa población, aún permanece cerrada.

Según lo manifestado por la comunidad, este procedimiento se viene haciendo desde hace años sin que se tomen las medidas pertinentes en materia de bioseguridad y manejo de cadáveres, por lo que las alarmas ya están encendidas.

Por medio de una página de Facebook de un medio local se puso al descubierto la forma como son manipulados los cadáveres en el cementerio, y como los moradores de los barrios cercanos tienen que soportar los malos olores.

“Recibimos una invitación por parte de la comunidad del municipio de Plato, al llegar a la escena la comunidad estaba bastante molesta porque las necropsias se están realizando al aire libre; es un cementerio que no cuenta con las mínimas medidas de seguridad y cualquiera puede entrar y observar el proceso”, afirmó Carlos Saumet, periodista local.

Hasta el momento no hay pronunciamiento por parte de la Alcaldía ni la Secretaría de Salud sobre por qué se lleva a cabo esta práctica inusual en cuanto al manejo de cadáveres. “Desconocemos si el alcalde o el secretario de salud tienen conocimiento del caso. Hay dos morgues, una que ya tiene años de estar funcionando y hace dos años se hizo una nueva, pero hasta el día de hoy no ha sido dotada”, precisó Saumet.

Se espera una respuesta por parte de la Alcaldía Municipal, teniendo en cuenta que la comunidad no aceptará más este tipo de prácticas en el cementerio; sin embargo, el alcalde de Plato, Jaime Peña Peñaranda dijo a W Radio que no se pronunciará hasta tanto no tenga un informe técnico que así lo soporte.