“No dependemos del Centro Democrático, pero las fuerzas deben confluir”: director Partido Conservador

En los micrófonos de W Radio, el director del Partido Conservador, Omar Yepes se refirió a la petición que hizo el equipo político al uribismo representado por Óscar Iván Zuluaga, para que se una a la colación Equipo por Colombia.

“Soy partidario a que las fuerzas políticas que confluyan en temas de democracia, libertad,seguridad, respeto, al derecho a la propiedad privada, el emprendimiento, y el estímulo a la empresa privada para el desarrollo nacional; trabajen conjuntamente para enfrentar una serie de fuerzas que ideológicamente están contrapuestas a nosotros”, dijo el director ante esta propuesta.

Sin embargo, el jefe político aseguró que el partido Conservador no necesita de otras fuerzas para estar vigentes en ellas votaciones, “en caso de no entrar, somos una fuerza autónoma. Consideremos que se deben abonar fuerzas, pero no dependemos del Centro Democrático, hemos trabajado pensando que el Partido Conservador es histórico y que tiene su propia fisonomía”.

Así mismo, Yepes aseguró que siempre han estado en la cabeza de la competición para lograr ganar las elecciones como partido, “el Partido Conservador ha sacado cantiga dos Noemí Sanín, Marta Lucía Ramírez y no se nos dio la posibilidad de ganar todos los resultados son los que marcan las pautas. Siempre he sido amigo para que siempre el Conservador tenga su candidato y tenemos un candidato en la figura del doctor Barguil capaz, inteligente y esperamos salir adelante con él pero si otro nos gana debemos atender los resultados electorales”.

Finalmente, el director Yepes se refirió a la controversia que ha generado el decreto que permite la adición de 1.208 cargos públicos en la Procuraduría.

“El Estado colombiano está gigantesco de un tamaño descomunal y hay muchas dependencias sin recursos. El Estado debe hacer una revisión sustancial a su tamaño y aplicar a la austeridad y que los pocos recursos se apliquen y se lleven a resolver los problemas sociales que tanto tenemos”, dijo el director.

A esto, agregó “los nombres de los cargos tienen que salir de algún lado desde la Procuraduría o de otro lado. La clase política tiene una responsabilidad para con el Estado para que cuando se hagan designaciones las personas sean competentes”.