Vale la pena soñar, nadie puede detener cualquier cosa que uno se proponga en la vida: Jaime Echenique

Jaime Echenique, el colombiano que hizo historia al jugar en la NBA, habló en La W sobre su debut con los Washington Wizards, su infancia y cómo llegó a jugar baloncesto.

Echenique recordó que su amor por el deporte inició cuando, en el colegio, junto a un grupo de amigos decidieron inscribirse a un intercolegiado de basquetbol.

“No le ganábamos a nadie, perdimos todo. Me enamoré del deporte como a los 15 o 16 años cuando comencé a crecer y vi que resaltaba como jugador”, dijo.

Agregó que su camino en el baloncesto inició cuando una academia de Barranquilla lo vio jugando en un parque y, junto a un amigo, lo invitó a hacer parte de la institución.

“Era emocionante pensar que iba a jugar en una academia. Ya cuando terminé en mi categoría, el profesor Wilberto Rolong me entrenó personalmente para enseñarme más sobre mi posición”.

Luego, el barranquillero se fue a Medellín, a la academia La Montaña “para tener un impacto profesional en Colombia”, de allí viajó a Bogotá y fue en la capital en donde le ayudaron a lograr el contacto con el exterior.

“Tuve la oportunidad de irme a Europa, pero mi papá no me dejó, él quería que estudiara y me graduara y eso fue mejor en Estados Unidos”, afirmó.

Echenique estudió artes laborales, sociología y tiene un posgrado en psicología. “Me gusta estudiar cómo las masas influyen en el comportamiento humano”, explicó.

El colombiano resaltó que todo es posible en la vida, aseguró que se tienen que aprovechar las oportunidades y recordó que muchas personas le dijeron que podía jugar, pero que nunca se imaginó que podía pasar.

“Gracias a Dios los scouts de la NBA siempre me habían visto. Vale la pena soñar, cualquier cosa que te propongas en la vida nadie te puede detener”, expresó.

Envió un mensaje a sus padres asegurando que son su inspiración, su motivación y su orgullo.

Sobre su futuro en la NBA dijo que aún no sabe qué va a suceder, que no se “acelera” a pensar lo que está por delante y prefiere vivir el día a día y el momento.