Posible revocatoria de aval a Sandra Villadiego en el Pacto Histórico ya tiene magistrado a cargo

Colombia

Hoy se metió ‘En Kamila de 11 varas’ el Pacto Histórico y su lista a la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar.

Recordemos que hubo una gran polémica por el aval que se le dio a la exsenadora del Partido de La U, Sandra Villadiego, por ser esposa del excongresista Miguel Ángel Rangel, quien fue condenado por parapolítica.

Resulta que aunque muchos del pacto aseguraron que esa lista ya no iba y se había caído porque no cumplía con la cuota de género, esto aún no ha sucedido y actualmente está vigente.

Supimos que al magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Guillermo Pérez, le correspondió estudiar el caso luego de que el representante a la Cámara de la oposición, David Racero, demandara la lista porque no permite usar el logo del Pacto Histórico, ya que se presentó en coalición con la Alianza Verde, y solo tiene a una mujer dentro de los cinco inscritos.

Sin embargo, la defensa de Villadiego confía en que la lista no se caiga amparándose en el más reciente fallo, en segunda instancia, de la Sección Quinta del Consejo de Estado que determinó que el 30% de la cuota de género en este tipo de listas se calcula sobre los candidatos inscritos y no sobre las curules a proveer.

Es decir que para el equipo, en este caso el 30% de cinco inscritos sería 1.5, por lo que el Consejo Nacional Electoral deberá certificar si se permite una sola mujer inscrita o si deben ser dos.

Y aunque el senador Gustavo Petro le dijo a La W que no estaba enterado del aval a la excongresista Villadiego, la firma del precandidato presidencial está en el acuerdo que firmaron varios partidos y movimientos, el pasado 12 de diciembre, para inscribir la lista de candidatos por Bolívar. El nombre de la exsenadora fue respaldado por el Movimiento Alianza Democrática Amplia, quien también había avalado la candidatura presidencial de Roy Barreras.