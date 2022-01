“Las personas creían que era falsa, un robot”: Veronika Rajek, quien dice cerraron su Instagram por ser perfecta

La modelo eslovaca de 25 años Veronika Rajek reveló recientemente que habían cerrado su cuenta de Instagram por ser extremadamente bella. En La W contó por qué cree que su perfección ha sido un problema para sus redes sociales.

Veronika contó que todo comenzó porque algunos usuarios en redes sociales comenzaron a reportar su cuenta, lo que envió una alerta sobre inconsistencias en su perfil. “Las personas creían que era falsa, un robot. Me decían que no era posible que fuera real y por eso Instagram me cerró la cuenta”, relató.

Ante la situación, tuvo que resolver el problema con trabajadores de Instagram, una tarea que resultó en una odisea porque no había personas atendiendo su requerimiento. “Fue muy difícil resolver la situación, por la pandemia no hay personas trabajando sino computadores que responden. Tengo amigos y conocidos en Silicon Valley, pero fue un proceso de dos meses”, aseguró Veronika Rajek.

¿Por qué Veronika Rajek considera que su belleza se convirtió en un obstáculo?

La modelo aseguró que en redes sociales es objeto de comentarios de personas celosas. Incluso contó que detrás también hay tecnología. “Hay personas con celos y creo que hay más computadores que comienzan a reportar mi perfil automáticamente, soy de carne y hueso”, indicó.

Sobre los rumores de cirugías también respondió, pues algunos la han criticado porque no es “natural” y ella lo ha desmentido en sus redes. “Soy 100% natural, no tengo nada y respeto a quienes se hacen cirugías. Me alimento muy bien pero también tengo placeres culposos, no fumo ni tomo”, explicó.

Veronika Rajek se refirió sobre los comentarios de personas que ha tenido sobre aquellos que se fijan en su belleza más allá de sus cualidades. “Algunos piensan que es arrogante decir que soy hermosa. Son más las mujeres las que se intimidan, yo solo quiero ser amiga de ellas, se ven intimidadas por mi estatura pero me considero una persona amable y abierta”, aseguró.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Veronika Rajek, una modelo eslovaca de 25 años, quien asegura cerraron su Instagram por ser hermosa.