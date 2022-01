“No le veo ningún sustento técnico”: congresista Óscar Darío Pérez sobre propuesta de Char de eliminar el IVA

El congresista antioqueño Óscar Darío Pérez, quien conoce de cerca los temas tributarios, desestimó la propuesta del candidato presidencial Alejandro Char de desmontar el IVA y reemplazarlo por un impuesto al consumo del 8%.

Al respecto, dijo que “en esta oportunidad no tiene mucho sustento técnico” y que “es una propuesta sin sentido”.

“El IVA es una cosa muy diferente al impuesto al consumo, reemplazarlo no da, las matemáticas no dan. Además, cuando usted incorpore impuesto al consumo incorpora todo, los alimentos básicos, la carne, los huecos, los lácteos, la educación, la salud, el transporte y no diferencia qué es un consumo suntuario a lo que es un consumo básico”, señaló.

Además, dijo que “es inconveniente” ya que se subirían los precios de los alimentos.

Sin embargo, destacó que lo bueno de la propuesta es que eliminaría la evasión tributaria en materia de IVA.

En el encabezado escuche la entrevista completa con representante a la Cámara del Centro Democrático, Oscar Darío Pérez, sobre la propuesta de Alejandro Char.