EPM responde las dudas del informe presentado sobre Hidroituango

Este fin de semana se conoció el informe de la empresa de consultoría suiza Pöyry que presentó EPM a la ANLA con el fin de recuperar la licencia ambiental de Hidroituango.

En entrevista con La W, el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carillo, explicó que pese a que el documento de más de 400 páginas se entregó la última semana de 2021, tenía carácter confidencial para la empresa y por eso no se había dado a conocer a la opinión pública.

Jorge Andrés Carrillo aseguró que están estudiando las recomendaciones de Pöyry que asegura que el proyecto es recuperable, pero que deben atenderse varios riesgos.

El gerente de EPM explicó que el 95% de las páginas del informe “se redactaron en un momento donde no había varias cosas que ya pasaron. No estaba la prórroga con los contratistas, no estaban los desembolsos que ya están acordados. El contexto en el que se escribieron algunas de las afirmaciones ya no están vigentes”.

Se espera que en las próximas semanas la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales emita un concepto en el que determine si regresa o no la licencia ambiental para el proyecto que podría iniciar la generación de energía este año.