Exdirector del DANE pide disculpas por publicitar su candidatura al Senado a empleados de la entidad

Jairo*, denunció que un familiar quien actualmente trabaja en el DANE, recibió un correo electrónico en donde un exdirector del DANE, Jorge Bustamante, estaba haciendo campaña política:

“Con el mayor respeto por sus preferencias e inclinaciones políticas, me permito presentarle mi postulación como candidato al Senado de la República por la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, en la cual convergen los partidos: Verde Oxígeno, Dignidad, Alianza Verde, Colombia Renaciente, ASI y fuerzas políticas independientes”.

Jairo se preguntó qué autoridad regula situaciones como esta, en donde, a su juicio, se estaría utilizando las bases de datos de entidades públicas para favorecer campañas políticas.

En respuesta a la denuncia, el candidato al Senado, Jorge Bustamante, reconoció que se equivocó al enviar publicidad política sobre su candidatura a una base de datos de empleados del DANE.

“Yo no caí en cuenta de que era el portal oficial e interno, pido excusas, fue un error mío completamente por no entender eso porque tenía la referencia de que era un portal abierto, exfuncionarios seguían recibiendo comunicaciones y, fuera de eso, no tiene restricción alguna”, señaló.

Además, asumió la responsabilidad de haber mandado su comunicado al portal de funcionarios. “Pido excusas a los funcionarios del DANE porque fue un error mío”, dijo.