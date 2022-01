¿Por qué liquidaron la EPS Coomeva ?

Colombia

En diálogo con La W el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel habló sobre las implicaciones y soluciones para los 1.2 millones de usuarios de la EPS Coomeva luego de que se ordenara su liquidación por poner en riesgo la salud de sus afiliados y beneficiarios, al igual que las deudas que registraba.

El superintendente señaló en los micrófonos de La W que la EPS que van a recibir a los usuarios que estaban afiliados a Coomeva EPS “serán aquellas que no tengan problemas financieros, con la liquidez suficiente, que cuenten con una buena red de atención médica, que garantice una entrega inmediata de los medicamentos y “sobre todo, que protejan los derechos en salud”.

Respecto al plan de vigilancia que la Superintendencia de Salud en el que estuvo la EPS Coomeva por más de cuatro años, Aristizábal explicó que con Coomeva se agotó todo el portafolio de las medidas posibles que tenía el ente de vigilancia y control, entre las que fueron la imposición de medidas cautelares y hasta toma de posesión e intervención de Coomeva, hasta llegar al punto de determinar que puso en riesgo la salud de los usuarios, razón por la que se ordenó su liquidación.

¿Qué va a pasar con los usuarios de la EPS Coomeva?

El Ministerio de Salud y de Protección Social se encarga de hacer la distribución y traslado de los afiliados y beneficiarios de una EPS que entra en liquidación a otras EPS que no tienen medida de vigilancia especial, cuenten con red de atención médica y que cumplan con los indicadores financieros.

Sin embargo, durante estos cinco días, es decir, hasta el 31 de enero de 2022 Coomeva debe garantizar la prestación de todos los servicios de salud a los afiliados quienes una vez trasladados a otra EPS deberán permanecer allí 90 días y luego si podrán tomar la decisión sobre a que EPS quieren pertenecer. “De las otras liquidaciones que hemos hecho más del 95% de personas que hemos trasladado han manifestado su satisfacción con la EPS que se les asignó”.

El proceso que se adelanta no deberá generar ninguna afectación en los servicios requeridos o que se le esté prestando, una vez entre en vigencia la liquidación de Coomeva EPS, las EPS receptoras serán las responsables del aseguramiento.

A partir del 1 de febrero de 2022, serán las EPS receptoras las responsables de garantizar la atención integral de los afiliados trasladados.

¿Que va pasar con las deudas a médicos, clínicas y hospitales ?

La situación financiera es critica Coomeva tiene pasivos cercanos a los 1,7 billones de pesos, un nivel de endeudamiento de 1,6 veces sobre el valor del activo, una brecha de 204.230 millones de pesos en el patrimonio adecuado y unas pérdidas acumuladas superiores al billón de pesos.

Durante los primeros 11 meses de 2021 la EPS registró pérdidas por 190.219 millones de pesos y durante esta vigencia el 40% de su pasivo se concentraba en 30 acreedores por valor de 700.352 millones de pesos, lo cual generaba un alto riesgo de liquidez por la probabilidad de incumplimiento en esas obligaciones.

" Desafortunadamente muchas de estas Eps no tiene el patrimonio ni la capacidad para responderle a los prestadores y muchas utilizaban un mecanismo cuando un hospital les dejaba de prestar servicios por moras en los pagos se iban a otras IPS pero iban dejando las deudas, se iban para otras entidades y así fueron jineteando el mercado, y lastimosamente muchas de esas deudas no van a tener como ser cubiertas porque no hicieron el esfuerzo de capitalizar ni tampoco tenían reservas. Muchos de esos recursos se van perder.”