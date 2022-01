Más mujeres denuncian al Cirujano Yesid Martinez

En diálogo con la W Radio, varias mujeres denunciaron ser víctimas de supuestos malos procedimientos por parte del Cirujano Yesid Martínez, el mismo especialista que operó a Arelys Cabeza, una mujer de 38 años que falleció hace poco en la ciudad de Bogotá después de realizarse 3 procedimientos estéticos.

Ayda Arellano denunció que el doctor le dejó la nariz completamente desfigurada y que cuando ella le reclamó él le dijo que simplemente era un tema de masajes que con ellos se mejoraría la desviación de la nariz.

“El doctor me persuadió, para que me hiciera la cirugía, incluso me ofreció unos regalos como una inyecciones y la papada, regalos que me salieron muy costosos porque me quitó el hueso de la nariz, la cara me quedó irregular y la incisión que el me hizo fue como la de un carnicero…”

Arellano aseguró que en su momento puso una denuncia en la Secretaría de Salud de Bogotá, pero que en esa época solo le cerraron la sala de cirugía que a los meses volvió a abrir.

Hilda Nixon, otra de las denunciantes ,aseguró que lo conoció por medio de una amiga en Estados Unidos por eso le dio confianza. “Yo le había dicho a el que no quería hacerme nada en los senos, que solo hacerme la hipo, pero el me dijo que como iba a ser más delgada ya no me quedaban bien esos senos tan grandes así que me convenció y aunque no me puso una pistola en la cabeza, acepté y lo hice.”

Nixon cuenta que pagó 12 mil dólares por la cirugía que se realizaría en Bogotá sin embargo cuando ella llego a la clínica no se sintió muy cómoda porque estaban en construcción incluso vio a varios hombres que hacían parte de la obra, sin embargo decidió seguir adelante.

Advierte que el problema en su caso, fueron los senos porque no cicatrizaban y ella estaba botando agua sangre con pus y sentía muchísimo dolor, sin embargo luego de unas revisiones logró que mejoraran pero el problema mayor fue que el pezón del seno derecho se quedó derecha, ella se recreó a colombia le hicieron una reconstrucción sin embargo el pezón siguió igual.

Finalmente la W Radio dialogó con Johana Ruiz, quien se hizo una lipoescultura, se sacó grasa del abdomen, las piernas y de los brazos y se inyectó grasa en la cola con el doctor Martinez , “quedé con huecos en las piernas y me dejó un montón de rayas en el abdomen, una especie de canulazos. pero el me recomendó hacerme unos masajes, dure 9 meses a punta de masajes y nunca hubo un resultado”

Ruiz cuenta que ella acudió donde él, porque previamente lo había investigado en redes y no tenia ningún mal comentario y además porque pertenecía a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica.