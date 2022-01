Ningún muerto es justificable, hay que ir a la protección ellos: Archila tras fallo de la Corte sobre seguridad de excombatientes

Emilio Archila: Respetamos el fallo, pero pensar que no hay entidades cuando hay 20, es algo que no se entiende

En las últimas horas, la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional por el bajo nivel de cumplimento en la implementación de la seguridad para las personas que firmaron el Acuerdo de Paz. Ante esto, el Gobierno en cabeza del consejero Presidencial, Emilio Archila, respondió en los micrófonos de W Radio su posición frente a esta declaración.

Según el alto funcionario, si bien es cierto se han tenido falencias, también se cumplido con la seguridad de los reincorporados bajo las condiciones del Acuerdo

“El presupuesto de la Unidad Nacional de Protección es gigantesco, más de 150 esquemas de protección que han sido eficientes. Dos personas han tenido ataques y en ambos casos ellos decidieron no estar con su esquema. Lo que hace la UNP es solo una de las partes, pero hay más de 17 entidades trabajando para la seguridad y protección para los excombatientes. En términos de proteger vidas, el único objetivo que tenemos es que haya cero que no haya ninguna, pero lo que hemos hecho es gigantesco y ha tenido resultados”, dijo el funcionario en los micrófonos de W Radio.

Así mismo, indicó que la implementación de los Acuerdos de Paz avanza con la existencia de grupos al margen de la ley como el ELN, el Clan del Golfo y otros como Los Pelusos, por eso, ellos mismos han recomendado el traslado de algunos grupos poblacionales de diferentes Espacios Territoriales.

“Nunca vamos a descansar, un solo muerto es mucho. No nos tranquilizamos, ni nos contentamos, pero ha sido exitosa la protección que hemos brindado, el objetivo es que haya cero. Debemos proteger al partido político Farc de cara a las elecciones y así se hará. Ningún muerto es justificable hay que ir a la protección de todos ellos”, dijo Archila.

Finalmente, el alto funcionario, aseguró que la decisión de la Corte, “fue una decisión que no compartieron la mitad de los magistrados. Nosotros respetamos el fallo, pero mi entendimiento jurídico está con la minoría. Pensar que no hay entidades, cuando somos casi 20 las que estamos garantizando la seguridad, no se puede justificar. Si uno mira que quién hizo la ponencia era la secretaría jurídica del expresidente Santos y si uno hace las comparaciones de los resultados del proceso en los que ellos daban la protección en el caso de las AUC, hubo 11 muertos por cada mil personas que estaban en proceso de reincorporación, en nuestro caso en el de las Farc hay dos Muertos por cada mil. El número de muertes ha disminuido casi 30% en lo que llevamos del Gobierno”.