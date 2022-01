Mi padres son mi inspiración: Carlos Cardona, cineasta que estará en Sundance con su película “Chiqui”

El cineasta colombo-estadounidense conversó en La W sobre su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance 2022. Se trata de un evento que se realizará del 20 al 30 de enero y donde presentará su película “Chiqui”.

Se trata de una historia que narra la llegada de sus padres a Estados Unidos en 1987. El director quiso mostrar una cara de la llegada de latinoamericanos a ese país desde una mirada íntima y personal.

“Cuando era niño mi madre me contaba historias de las primeras experiencias de ellos acá en Estados Unidos, era un obsesionado de ver imágenes de mis padres en Nueva York en los años 80. Nunca he visto una historia de latinoamericanos sobre esto, siempre es algo de droga o pobreza, nunca he visto personajes en más de tres dimensiones”, relató Cardona.

El cineasta colombo-estadounidense recalcó que se trata de una historia personal y que su inspiración han sido sus padres.

Sobre su llegada al aclamado Festival de Sundance, aseguró que se trata de una noticia trascendental en sus varios años de carrera en el mundo artístico.

“Cuando me dijeron que estaría allí era una felicidad que no creía, para mi era una cosa maravillosa para mi carrera, para mi y para ellos (sus padres) es el sueño americano”, expresó Carlos Cardona.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Carlos Cardona, un galardonado director y director de fotografía.