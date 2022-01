Humberto de la Calle: no cometeré la irresponsabilidad de seguir con una candidatura para que sea anulada

En diálogo con La W, el candidato al Senado, Humberto de la Calle, reconoció que el retiro de Ingrid Betancourt de la Coalición Centro Esperanza lo deja en una situación “muy desafortunada” que debe afrontar.

Y aunque elevará una consulta ante el Consejo Nacional Electoral para determinar si incurriría en una doble militancia, admitió que la ley es muy clara.

“Las normas sobre doble militancia no están en manos de los partidos, no es una resolución la que resuelve ese problema porque si eso fuese así no habría doble militancia, cada partido hace lo que le parece”, dijo.

A propósito, agregó que está inmerso en un “problema real” y que no cometerá la irresponsabilidad de continuar con una candidatura para que luego sea anulada.

Sin embargo, informó que seguirá haciendo campaña política hasta obtener una rápida respuesta por parte de la entidad electoral.

En cuanto a la decisión de Betancourt, señaló que el tema de las adhesiones es discutible, pero debió tramitarse internamente.

“Eso de blanco y negro, esa cosa maniquea, a mí tampoco me parece que sea la mejor manera de ver la sociedad colombiana. La política tiene zonas grises, matices, hay personas que ha hecho política tradicional que son absolutamente correctas”, afirmó.

Finalmente, dijo que su papel no es personal y que no quiere ser un llanero solitario en el Congreso de la República.