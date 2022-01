“Todavía no me despierto de esta pesadilla”: madre de colombiano que sobrevivió naufragio en Florida

La imagen de un joven sentado en un barco que había naufragado cerca a las costas de Florida, Estados Unidos, le dio la vuelta al mundo. Se trata de un joven colombiano de 22 años llamado Juan Esteban Montoya, quien hasta el momento es el único sobreviviente de la tragedia donde otras 39 personas están desaparecidas.

El joven partió desde Bahamas en una embarcación junto a su hermana María Camila, una joven de 18 años que continúa desaparecida. Sin embargo, no pudieron llegar a Estados Unidos para reunirse con su madre, quien los esperaba en Houston.

En La W habló Marcia Caicedo, la madre del joven Juan Esteban Montoya y de María Camila, sobre la situación. Conmovida, relató: “todavía no me despierto de esta pesadilla, defino a mi hija como mi alma gemela, no la veía hace 11 años”.

Caicedo aseguró que había salido de la ciudad de Cali, Colombia, hace 11 años con sueños y metas y su propósito es lograr un estatus para su hijo Juan Esteban y pueda quedarse en Estados Unidos. “María Camila aún tiene muchas metas, muchas aspiraciones, tiene un negocio”, contó sobre la joven desaparecida.

Sobre la tragedia, contó que su hijo le relató parte del naufragio del que aún se recupera física y emocionalmente. “Me ha contado algunas cosas, todavía no con muchos detalles porque no pierdo la fe, Dios es muy grande y espero por el estado emocional de él, fueron muchas cosas fuertes las que mi hijo vivió”, aseguró Marcia Caicedo.

Mientras está reunido con su hijo en la Florida, Juan Esteban Montoya tuvo la oportunidad de hablar en exclusiva para La W. El joven indicó que aún se recupera y relató parte del momento en que perdió de vista a su hermana María Camila.

“Cuando el barco se voltea, lo primero que hago es buscar a mi hermana, pero fue muy difícil. Todo el mundo se agarraba, las olas eran impresionantes, el mar estaba picado y en cuestión de horas estábamos lejos del barco”, contó Juan Esteban Montoya.

Sobre las causas del naufragio en la Florida, contó que después de llevar tres horas en el mar los motores del barco se apagaron. Los pasajeros no llevaban chaleco salvavidas, a excepción del conductor y su ayudante, y el agua inundó el barco.

“La mayoría del tiempo la paso en el agua, agarrado de los motores del bote con la esperanza de que alguien me viera, ese día martes me sentía sin fuerzas, eran varios días sin comer ni beber nada”, indicó.

Tras el accidente en las costas de Florida, el joven espera quedarse en Estados Unidos para acompañar a su madre.

