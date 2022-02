Se confirmó el retiro de Tom Brady tras 22 temporadas en la NFL y siete títulos del Super Bowl

Considerado el mejor jugador de todos los tiempos del fútbol americano, el estadounidense comunicó su retiro del deporte a través de sus cuentas oficiales.

“Siempre he creído que el deporte del fútbol americano es una propuesta de ‘todo incluido’: si no hay un compromiso competitivo del 100%, no tendrás éxito, y el éxito es lo que tanto me gusta de nuestro juego”.

“Hay un reto físico, mental y emocional cada día que me ha permitido maximizar mi máximo potencial. Y me he esforzado al máximo durante estos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o en la vida. Es difícil para mí escribir esto, pero ahí va: No voy a asumir más ese compromiso competitivo. He amado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de centrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención” aseguró el quarterback de 44 años en el comunicado que publicó.

Tom Brady sufrió una conmoción cerebral la campaña pasada y este año tuvo que someterse a una cirugía de rodilla. Su esposa Gisele Bündchen ya no era la más feliz viendo a su marido arriesgarse a una lesión más peligrosa.

El jugador nacido en California fue acusado de desinflar balones en el Campeonato de la AFC de 2014 y la NFL hizo una investigación que terminó en una multa y una suspensión del entonces quarterback de los Patriots.

TB12 apodo que tiene por sus iniciales y su número de camiseta terminó su ilustre carrera con 624 pases de touchdown en campaña regular y 168 de ellos, el 27%, los lanzó desde que cumplió 40 años.