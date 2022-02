“No sé si Dios me tenía predestinado para ser profesor”: Guillermo Rodríguez Figueroa, locutor

El locutor deportivo Guillermo Rodríguez Figueroa habló en La W a propósito de su trayectoria. A sus 96 años es profesor y narro parte de sus experiencias del que podría ser el miembro más longevo en pertenecer a una institución de educación superior.

Actualmente hace parte del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico y llegó a ser el primer máster en Física Nuclear tras cursar sus estudios en Puerto Rico.

Sin embargo, no llegó a la educación por causalidad. Se consagró como uno de los locutores deportivos más conocidos en el país entre los años 60 y 70.

Dejó su carrera en la radio para asumir el cargo de rector de la Universidad del Atlántico. “Yo no quería ser profesor, quería ir a la fábrica a demostrar lo que sabía hacer. No sé si Dios me tenía predestinado para ser profesor, la universidad me dio mucho y yo estoy para servir”, expresó Rodríguez Figueroa.

Como uno de los radioescuchas de corto y largo alcance, también contó quién es aquella voz que lo inspiró. “Carlos Arturo Rueda, el locutor costarricense que estuvo en Bogotá”, dijo el locutor de 96 años.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Guillermo Rodríguez Figueroa, locutor deportivo y profesor de 96 años que fue el primer máster en Física Nuclear.