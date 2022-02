Pareja cubana varada en El Dorado pide asilo en Colombia

Colombia

Desde el pasado sábado cinco de febrero, Yailen Insúa y su esposo, Boris Llamo, luego de llegar de Cuba, actualmente se encuentran varados en la zona de tránsito del aeropuerto internacional El Dorado, ya que la aerolínea que los llevaba a su destino final, Nicaragua, les impidió el paso argumentando problemas en la prueba PCR del señor Llamo.

Yailen que es periodista habló en los micrófonos de W Radio y narró su historia:

“No se me permitió montar en el avión supuestamente la prueba de mi marido tenía problemas con el PCR, el mismo con el que había salido de Cuba. No entiendo porque nos dejaron montar en uno y en otro no. Según la aerolínea el gobierno nicaragüense por un problema no me permitió acceder”.

La mujer, que también aseguró temer por su vida, por lo que regresar a Cuba no es una opción, aseguró que, “nadie se acercado a nosotros, he tratado de salir para que hablen con la aerolínea. Nadie nos ha preguntado qué comemos en donde dormimos. Mi esposo tiene problemas de salud, tiene diabetes y tiene que tener una dieta diferente”.

Por otro lado, indicó que no tiene alternativas para hacerse otra prueba COVID -19 , “no es opción la prueba PCR porque donde están las oficinas es afuera, mi visa es de tránsito y no tengo dinero para otro boleto”.