Hay zonas donde grupos armados son los que imponen sus leyes: alcalde sobre crisis en Medio San Juan

En diálogo con La W, el alcalde del municipio del Medio San Juan (Chocó), José Óliver Moreno, se pronunció sobre el homicidio del líder indígena Luis Chamapuro y afirmó que a pesar de que duró seis días secuestrado no lograron establecer contacto con el ELN para conseguir su liberación, ya que toda la información fue manejada entre ese grupo armado y la comunidad indígena.

“No hubo como un diálogo con ellos porque nosotros no teníamos línea con ellos, solo lo que nos decían los compañeros indígenas tratando de negociar pero a la final no sabemos el por qué lo asesinaron” señaló.

El mandatario local, además respondió a las constantes denuncias que se reciben desde la zona, las cuales van desde incursiones a los resguardos indígenas por parte de los grupos armados hasta el establecimiento de horarios para el tránsito de personas en la zona rural.

“Las medidas de protección son mínimas porque nosotros siempre le pedimos ayuda al gobierno nacional que nos proteja y la verdad es que no tienen la suficiente tropa para protegernos, el Medio San Juan está en medio de una terrible situación. Estamos expuestos ante cualquier situación " sentenció el alcalde.

El mandatario también le hizo un llamado al gobierno nacional indicando que la población en esa zona vive en una “condición de pobreza extrema”.