Daniel Rodríguez, el ingeniero colombiano que desarrolló Wordle en español

El éxito de Wordle conquistó el idioma español y un colombiano es la mente maestra detrás de la versión del juego. Se trata de Daniel Rodríguez, un ingeniero de software que vive en Texas desde hace 10 años.

La versión en español está basada en la versión original que compró recientemente The New York Times. “Me inspiré en el juego, en ese momento no vi mucha intención y tuve un par de tardes libres, así que adapté una pequeña versión para distraerme un poco”, contó Rodríguez.

Sobre la forma en la que funciona el caso, contó que se basa en una lista de palabras de cinco letras que se escogen de forma aleatoria en la plataforma y cuyo éxito en Latinoamérica y España Rodríguez no imaginó.

“En el futuro no se que pasará, pero la versión es completamente creada por mi, desde cero. El español es un idioma muy rico, coleccioné todas las palabras de cinco letras y son basadas en mi experiencia como colombiano que vive en Estados Unidos”, relató el ingeniero colombiano.

Tal ha sido la acogida de su versión que en diálogo con Julio Sánchez Cristo se apuntaron para tratar de descubrir la palabra del día, pues cada 24 hay un nuevo reto en Wordle.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Daniel Rodríguez, ingeniero de software colombiano que vive en Texas y creador de la versión en español de Wordle.