Paola Ochoa: “para mí no hay nada más importante que mi familia”

Colombia

En diálogo con La W, la periodista Paola Ochoa explicó las razones por las que renunció a ser la fórmula vicepresidencial del ingeniero Rodolfo Hernández.

En primer lugar, reconoció que fue una decisión muy difícil, la cual se la comunicó al candidato a las 2:00 de la madrugada de este viernes 18 de febrero.

“Él me dijo que entiende perfectamente. A mí me mataron a una hija y su cuerpo todavía busco, me secuestraron a un hijo hace 180 meses, no sé. Los hijos están primero que cualquier cosa, la familia va primero que todo”, dijo.

Y sobre la principal motivación que la llevó a dar un paso al costado, explicó que sus hijos se enteraron de su crisis matrimonial a través de los medios de comunicación.

“Hemos venido en una crisis en los últimos ocho o nueve meses, pero lo que salió en los medios es que estábamos divorciados. Y a mí me empezaron a escribir las mamás y profesoras del colegio; la neuropsiquiatra, porque uno de mis hijos tiene un tema de ansiedad que ahora se agravó un poco porque ellos se enteraron por sus compañeritos, gracias por la radio”, señaló.

Al respecto, dijo que está tratando de recomponer su matrimonio y reiteró que “no hay nada más importante que su familia”, ya que lo demás pasa a un segundo lugar.

“Amo y he amado a Juan Ricardo Ortega, si no, no hubiera tenido cuatro hijos, de no estar con el hombre de mi vida”, dijo.

Finalmente, aclaró que dio estas explicaciones personales por respeto al ingeniero Hernández.