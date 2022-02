“Compra de votos ha prostituido la política colombiana”: canciller sobre escándalo denunciado por Aída Merlano

Colombia

En los últimos días, la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez aseguró que Colombia podría acudir a instancias internacionales para extraditar a Aída Merlano al país.

Sin embargo, la alta funcionaria aseguró en los micrófonos de W Radio que aún no está en firme esta petición.

“Puede ser posible que gobiernos extranjeros que tienen alta influencia en el régimen en la dictadura de Nicolás Maduro pudieran ayudar facilitar y agilizar la extradición (de Merlano). Es una hipótesis que no se materializa porque no hay una solicitud de la Corte Suprema de Justicia y la Cancillería no la ha recibido, habrá que esperar y cada cosa en su momento”, dijo Ramírez.

En ese mismo sentido, la canciller indicó que sería fundamental que se conozcan todos los detalles de la compra de votos que ha afectado al país.

Así lo aseguró: “Aída Merlano y cualquier persona que ha estado en este entramado que el país ha sufrido, que es de la compra de votos, ojalá tuvieran el valor de denunciarlo y mostrar cómo ha sido ese andamiaje, mostrar quiénes han participado porque se le ha hecho un daño a la democracia. La compra de votos ha prostituido la política colombiana”.

La alta funcionaria indicó, además, que es necesaria una reforma política para acabar con la compra de votos: “No se ha querido hacer una reforma política donde se acabe el voto preferente, donde se fortalezcan los partidos, donde se tengan que en cuenta los ciudadanos y no sean partidos contratados por los parlamentarios que algunos se han vendido al mejor postor”.

Escuche la entrevista completa a la canciller Marta Lucía Ramírez en W Radio: