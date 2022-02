“Nunca imaginé que tendría una carrera musical”: Clive Davis, a quien se le atribuye el éxito de Whitney Houston

Desde Miami, Julio Sánchez Cristo conversó con Clive Davis, el famoso productor discográfico al que se le atribuye el éxito de artistas como la fallecida Whitney Houston.

En el marco de la próxima celebración por su cumpleaños número 90, que será el próximo 4 de abril, relató cómo fue su trabajo junto a Whitney Houston, de quien se conmemoran 10 años de su partida.

Su trabajo con Whitney Houston

A propósito de la partida de la intérprete de temas como “I have nothing” y “I will always love you”, Clive Davis narró parte de su acompañamiento en su etapa final por la difícil adicción que ella enfrentaba.

Justamente explicó que 48 horas antes se había reunido con Whitney Houston en el bungalow de su hotel en Los Ángeles, donde le contó que estaba preparando un álbum para el mes de agosto.

“Cuando la ví, creí que sí estaba limpia, que había superado su adicción a los cigarrillos, sonaba bien, incluso había ido a un médico para quitar toda la nicotina de su garganta”, narró Clive Davis.

Sobre la fiesta en la que se realizó un tributo antes de la gala de los Premios Grammy, contó que para la artista fallecida era uno de los eventos favoritos. Tras conocer la noticia de su partida, en vez de cancelarla, decidió organizar dicho homenaje.

“A las 4:00 de la tarde me informaron que había fallecido y sabiendo que era su fiesta favorita del año y que iba a estar la industria musical, decidimos convertir la gala en un tributo. No era un homenaje al show, sino a ella”, aseguró Clive Davis.

La firma con un artista latinoamericano

El trabajo con el guitarrista de origen mexicano Carlos Santana, que fusionó la música latina con el rock, también fue recordada en la conversación en W Radio.

Según el productor, se trató de un reto, ya que no era el único que quería hacerlo y cuando llegó a contactarlo fue “electrizante”.

“Poder firmar a Carlos Santana fue un reto, fue muy competitivo. Después supe que tenía una conexión muy grande, firmamos y ahí comenzó la relación”, relató Clive Davis.

La historia jamás contada

Además de su trayectoria con importantes artistas, reveló en exclusiva cuáles fueron los cantantes que dejó pasar, historia que contó por primera vez y no reveló en su documental “The Soundtrack of our lives”.

“Me equivoqué con dos artistas que dejé pasar, a uno de ellos no lo firme porque era parecido a otro, es el caso de John Mellencamp, a quien escuchaba como Bruce Springsteen, y el otro era Meat Loaf”.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Clive Davis, productor discográfico, ejecutivo de la industria musical y abogado estadounidense.