“Las sanciones que Putin ve no son suficientes, no le preocupan”: Kurt Volker

A propósito de las tensiones entre Rusia y Ucrania, Kurt Volker, quien entre julio de 2017 y septiembre de 2019 fue representante de EE.UU. para Ucrania y exembajador de Estados Unidos ante la OTAN, habló en La W sobre los alcances de las decisiones de Vladimir Putin.

A propósito de las actuaciones que podría tener el presidente de Rusia tras las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos indicó: “las sanciones que Putin ve no son suficientes, no le preocupan, la lógica es aplicar unas más severas, Putin no va a cambiar de opinión y lo que ve no le preocupa”.

Sobre el futuro del gas que va de Rusia hacia Europa también se pronunció. Según el experto, “se creó una situación” con los ingresos que se reciben por el suministro de ese servicio.

“El gas es un factor importante, los rusos crearon esa situación donde Europa le paga millones a Rusia y con ese dinero ataca y crea este ataque a Ucrania. Europa está forzada a mirar otras opciones y no depender del gas de Rusia”, indicó Kurt Volker.

Sobre las posibilidades de un enfrentamiento entre las tropas de la OTAN y Rusia indicó: “no creo que eso vaya a ocurrir, Biden y los países aliados no van a enviar fuerzas directas, pero si hay un ataque de Rusia a un país miembro de la OTAN habría respuesta”.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Kurt Volker, quien entre julio de 2017 y septiembre de 2019 fue representante de EE.UU. para Ucrania y exembajador de Estados Unidos ante la OTAN.