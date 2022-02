Los 403 candidatos a las curules de paz aún no han podido hacer campaña con dinero del Estado

Colombia

Hoy se metieron ‘En Kamila de 11 varas’ las víctimas del conflicto armado que están aspirando a las 16 curules de paz en la Cámara de Representantes.

Estamos a 17 días de las elecciones y de los 403 candidatos ninguno ha podido financiar su campaña política con los anticipos que, por derecho, les debe entregar el Consejo Nacional Electoral.

Y es que para recibir estos recursos por adelantado todos los candidatos deben presentar una póliza. El problema es que ninguna aseguradora les quiere dar esta garantía, ya sea porque creen que no les devolverán el dinero o consideran que no se cumplen los requisitos.

Así que de nada sirve que la entidad electoral tenga listos los recursos si no se pueden desembolsar. Conocimos una carta que le envió la Superintendencia Financiera al Consejo Nacional Electoral en la que informa que les dio la instrucción a las compañías aseguradoras para que no exijan requisitos muy difíciles de cumplir, como la constitución de contragarantías. A ún así, aclaró que no tiene la facultad de ordenarle a las compañías de seguros asumir los riesgos.

Ahora, cuáles son las alternativas que plantea: primero, facilitar el acceso a información por parte de las aseguradoras para tener una estimación razonable del riesgo y coordinar las reuniones necesarias con la industria. Y, en segundo lugar, evaluar la posibilidad de acotar los eventos que señalan el siniestro de la póliza, lo cual facilitaría la tarifación.

Por su parte, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, está trabajando con el autorregulador del mercado para revisar la norma e informó que las respuestas que se han recibido dan cuenta de que “las campañas electorales no son apetito de riesgo en este momento”.

Con todo este enredo muchos candidatos creen que quedó un gran vacío en la reglamentación de las 16 curules de paz, lo cual se podría entender como un incumplimiento del Acuerdo de La Habana.