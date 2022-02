Jorge Robledo: “No quiero tener relación con Alejandro Gaviria, haría un pésimo gobierno”

Colombia

El senador y precandidato presidencial, Jorge Robledo, habló con W Radio sobre el rompimiento de su relación con el exministro Alejandro Gaviria.

En diálogo con este medio, Robledo dijo que Gaviria se dedicó a romper sistemáticamente los acuerdos de la Coalición Centro Esperanza.

“Si yo gano la consulta, él no tendrá que apoyarme a mí. Es más: no quiero que me apoye, doctor Gaviria, no se vaya a meter por ese camino. No quiero tener ninguna relación con usted y con lo que usted represente. Yo por ese proyecto no votaré, ahora estoy convencido de que no ganará porque el repudio que tiene es inmenso”, dijo.

Y añadió que la coalición perdió la confianza hacia Gaviria, luego de haber sido generosa, cordial y paciente.

“Él se sueña en un gobierno con César Gaviria y Germán Vargas Lleras, todavía no lo he visto que marque una sola línea roja con nadie”, señaló.

Finalmente, dijo que, si Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo o Carlos Amaya ganan, ahí estará c“argando el maletín”.

“Pero eso no se lo puedo ofrecer a Alejandro Gaviria, quisiera que hubiera dado la talla, estoy seguro de que haría un pésimo gobierno”, concluyó.