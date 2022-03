Daniela Pestova, la modelo que vuelve a ser ángel de Victoria’s Secret a los 51 años

Daniela Pestova, la reconocida modela checa que ha sido portada de las revistas más famosas de moda como Vogue y Elle, habló en La W a propósito de su regreso a las pasarelas de la mano de Victoria’s Secret.

A sus 51 años aceptó ser un ángel de nuevo y se convirtió en una de las abanderadas de la inclusión de edades en el modelaje. “Estoy sorprendida de estar en este negocio que tiene una línea tan corta de tiempo”, aseguró Pestova.

A propósito de su regreso a Victoria’s Secret, indicó que quiso regresar porque para ella fue una “familia”. Incluso celebró la dirección de la marca de apoyar el regreso de mujeres de su edad.

“No quiero competir con el tiempo, quiero verme lo más joven pero sin cambios drásticos. No quiero ser olvidada por no tener 25 años, tengo mucho que ofrecer, experiencia y conocimiento, no pienso en la edad como un defecto sino en una progresión natural”, expresó Daniela Pestova.

Además de su prestigiosa carrera en el modelaje, se pronunció sobre la situación que se vive en Ucrania por cuenta de la invasión de Rusia. Aunque aseguró que no se puede considerar como una experta en historia, las imágenes le han recordado su pasado y lo que vivieron sus padres.

“Me lleva a mi pasado, mis padres vivieron una invasión soviética también, crecí en la sombra del control soviético, es difícil no emocionarse con esto”, agregó la modelo checa.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Daniela Pestova, modelo checa que a sus 51 anos de edad vuelve a ser ángel de Victoria’s Secret.