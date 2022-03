“Me lleva a mi pasado, mis padres vivieron una invasión soviética”: Daniela Pestova sobre la guerra en Ucrania

A propósito de la invasión de Rusia a Ucrania, la modelo checa Daniela Pestova respondió en La W sobre la situación. En la conversación se conmovió por las imágenes que ha visto de familias ucranianas tratando de huir por los bombardeos.

Aunque no se considera como una experta en historia, indicó que ha estado sintonizada con las noticias las “24 horas del día” en un hecho que le recuerda lo que vivió su familia tras la invasión de Rusia a la entonces Checoslovaquia.

“Hay que llamarlo como es, una guerra. Tengo las noticias las 24 horas, es difícil ver lo que esta pasando, me lleva a mi pasado, mis padres vivieron una invasión soviética también, crecí en la sombra del control soviético”, aseguró la modelo checa.

La modelo agregó: “es difícil no emocionarse con esto, no sé ni entiendo cómo llegamos a esto. No pretendo decir que conozco la historia, pero simplemente no es correcto ver familias separadas y niños asesinados”.

Daniela Pestova también reveló detalles sobre su regreso a las pasarelas de Victoria’s Secret a los 51 años y volver como un ángel a lo que ella considera como una “familia”.

“No quiero competir con el tiempo, quiero verme lo más joven pero sin cambios drásticos. No quiero ser olvidada por no tener 25 años, tengo mucho que ofrecer, experiencia y conocimiento, no pienso en la edad como un defecto sino en una progresión natural”, expresó Daniela Pestova.

En el encabezado escuche la opinión de Daniela Pestova sobre la guerra en Ucrania y a continuación la conversación completa sobre su carrera en el mundo del modelaje.