Coronel del Ejército es acusado en la JEP por falsos positivos de ‘El Zarco’

La W conoció en exclusiva la confesión ante la Jurisdicción Especial para la Paz del agente del DAS, Jhon Jairo Díaz, adscrito en el pasado al Batallón Jaime Rooke en el Tolima y quien conoció de cerca la participación del reclutador de falsos positivos Luis Jhon Castro Ramírez conocido como ‘El Zarco’ (quien se sometió a la JEP recientemente) en esos crímenes.

Además, en su explosivo interrogatorio incriminó gravemente al comandante de ese batallón para la época coronel Javier Vallejos, señalándolo de ser prácticamente el cerebro del aparato criminal que se enquistó en esa unidad militar para asesinar civiles ajenos al conflicto y presentarlos como guerrilleros o integrantes de grupos delincuenciales organizados.

De acuerdo con su versión, en las reuniones de inteligencia con el propio coronel Vallejos presente le solicitaron recoger información de delincuentes para “jalarlos” y que ellos se encargaban de ponerlos en contacto con alias ‘El Zarco’ con el fin de llevarlos engañados a la zona que requerían y asesinarlos.

Incluso, según Díaz luego de la ejecución extrajudicial de seis personas en la vereda Potreritos adelantaron una reunión en la que el coronel les dijo que no iba a haber problema porque los muertos eran delincuentes que venían de Cali, por supuesto traídos por ‘El Zarco’ y que no se preocuparan porque ya la Justicia Penal Militar tenía el caso.

“El coronel nos felicitó y nos dijo que la situación había salido muy bien que el general estaba muy contento que no había problema porque todos esos señores eran delincuentes que venían de Cali, todos tenían antecedentes era una banda delincuencial reconocida y que incluso no los querían recibir en la morgue (...) nuevamente nos reunió y nos dijo que tenía conocimiento que la justicia penal militar en el juzgado 79 iba a asumir el caso, que no se fueran a preocupar”, sostuvo el agente del DAS.

Además, en su declaración Díaz Garzón señaló que como estaba terminando de estudiar derecho y necesitaba hacer su judicatura, el coronel Vallejos le ofreció y lo envió al Juzgado Penal Militar 79, con el objetivo fundamental de que les avisara si los procesos se movían o si se adoptaba cualquier decisión y estar alertas.

También en relación con otros falsos positivos en los que varios soldados tuvieron que declarar, según Díaz al informarle al coronel, él le indicó que “ya estaba todo cuadrado”.

“Me dice el Coronel que la situación por la cual te voy a estar allá es para que yo les informe los hechos y las investigaciones que el juzgado está adelantando sobre quién va que autoridad va a preguntar entonces yo estaba pendiente de todos los procedimientos del batallón (...) yo le comenté al Coronel y me dijo que sobre declaraciones que ya eso estaba cuadrado que para eso estaba la inteligencia”, manifestó.

Pero la gravedad de la confesión de Díaz no culminó ahí, según su relato cuando decidió no continuar participando en esos fines criminales y denunciar ante sus superiores en el DAS en el Tolima, María del Pilar Barbosa, coordinadora de inteligencia, y Edgar Lozano director seccional, la respuesta no fue apoyarlo y poner en conocimiento de la Fiscalía esos crímenes. Al contrario, lo hicieron firmar un “acta de reserva” y que se quedara callado. Solamente lo trasladaron de unidad.

“Yo le preguntaba al director y a la coordinadora de inteligencia que pues que el tema de las bajas, y me dijo que las bajas tenían que darse, que si el Ejército tiene cómo tapar todo (...) ya cuando les informé lo que estaba aconteciendo con el tema de los muertos, entonces me hicieron firmar un acta de reserva secreta y que yo tenía que medir mis palabras, que me cuidara y no me pusiera a informar en Bogotá, que eso era política institucional, que allá ya sabían”, reveló.

Es más, ante la JEP reiteró sus señalamientos (ya realizados ante la Fiscalía) contra la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado durante el gobierno Uribe. Según Díaz bajo la directiva 029 Hurtado estableció y echó a andar el plan secreto llamado “Plan Orquídea” en el que de acuerdo con el agente Díaz el DAS debía ser un apoyo del Ejército en la consecución de “resultados legales o ilegales”, además que los empezaron a calificar también por bajas logradas.

De acuerdo con su relato, en videoconferencias con ella a las cuales asistió, los culpaba de que el Ejército no estuviese reportando “resultados”.

“...ella diseñó el famoso Plan Orquídea, se le llamó Plan Orquídea porque el DAS iba a ser como una mata que estaría recibiendo y protegida por un árbol con un tronco frondoso que era el Ejército. El objetivo era mostrar resultados legales o ilegales especialmente contra Farc y demás actores del conflicto, en las reuniones inter-institucionales que asistí se hablaba de dar bajas, esa era la medida que iban a calificar los funcionarios para felicitarlos o castigarlos”, sostuvo.

Según su versión voluntaria, además dentro de sus funciones se encontraba perfilar personas que no eran integrantes de grupos armados, sino que hacían parte de movimientos sociales, defensores de derechos humanos e incluso indicó, que en su momento llegó a conocer información relacionada con el hoy candidato presidencial Gustavo Petro.

W Radio contactó a la defensa de la exfuncionaria del gobierno Uribe, quien por intermedio de su abogado Víctor Mosquera Marín desmintió totalmente al exsubalterno, primero señalando que era imposible que un detective como Díaz participar de conferencias con la directora nacional y segundo, que el supuesto “Plan Orquídea” tampoco existió.

“Durante el periodo que la señora María del Pilar Hurtado fungió como directora del DAS ella coordinaba las políticas y planes de la entidad con los Directores y sub-directores del DAS y nunca se tenía contacto directo con los funcionarios de campo, con lo cual el relato ofrecido por el señor Jhon Jairo Díaz resulta falso”, señaló la firma de Mosquera Marín a La W en un comunicado.

Por otra parte, el detective Díaz también relató que con el fin de cobrar recompensas los militares del Batallón no solamente coordinaban “bajas” con informantes falsos (como el Zarco), sino que además conoció que hasta fabricaban explosivos, los colocaban cerca de infraestructura vial o eléctrica y los hacían pasar como elaborados por grupos armados y listos para detonar.

“Nosotros nos dábamos cuenta que la directiva ministerial se pagaba muy bien sobre el tema de los explosivos y eran fáciles de hacer, el sargento que se llama a Daniel Rincón él me comentaba que en la parte de atrás del batallón había un sitio donde hacían el anfo, luego lo ponían en los puntos que supuestamente iban a ser utilizados para atacar la infraestructura vial o eléctrica”, detalló.

Adicionalmente, indicó que fue testigo de cómo sus compañeros en la seccional y en el Gaula Militar del Tolima se reían cuando se referían a esos crímenes, indicando que según sus palabras “no les importaba nada ni les remordía la conciencia”.

Esta casa radial está a la espera de si el coronel (r) Javier Vallejos, quien ya fue imputado en la justicia ordinaria por ejecuciones extrajudiciales en ese batallón, se pronunciará sobre los graves señalamientos en su contra en la JEP.