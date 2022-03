El secreto de ‘Tasmania’

Colombia

En las últimas horas fue capturado en Itagüí José Orlando Moncada Zapata, conocido como alias ‘Tasmania’. El antiguo paramilitar sabe mucho y tiene poderosos enemigos.

Hace poco más de once años, en enero de 2011, fui a entrevistarlo a la Penitenciaría de máxima seguridad de Palogordo en Santander. Estuvieron conmigo el gran periodista de investigación Ignacio Gómez y el mejor camarógrafo con el que he tenido la suerte de trabajar, Germán Palma.

Pasamos horas hablando con él. ‘Tasmania’ contó en esa entrevista todos los detalles del montaje organizado para desacreditar a la Corte Suprema de Justicia y, especialmente, al magistrado auxiliar Iván Velásquez, el principal investigador de la parapolítica.

Una carta, supuestamente escrita por ‘Tasmania’, apareció en manos del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe. No tenía sellos de radicación, ni registro de ingreso a la Casa de Nariño. Simplemente apareció, de manera mágica, en el escritorio del jefe de Estado.

En la entrevista, ‘Tasmania’ nos contó que nunca escribió su carta: solo firmó un papel que le llevó el abogado Sergio González.

“Yo lo que le puedo decir sobre esa carta fue que yo en ningún momento hice la carta, como lo han dicho diferentes medios, o como lo dijo el señor Sergio González. Yo en ningún momento redacté esa carta. Porque además no sé cómo se redacta una carta. Yo solamente lo que hice fue firmar un documento que él trajo en esos días. Más tarde me di cuenta de que se le iba a enviar al presidente Álvaro Uribe”.

‘Tasmania’ dijo que los impulsores de la carta en la cárcel fueron, entre otros, alias ‘Ernesto Báez’ y Juan Carlos ‘Tuso’ Sierra.

El abogado Sergio González fue condenado a cinco años de prisión por esos hechos. En cambio, nada le pasó al parapolítico Mario Uribe, primo del entonces presidente, ni a Santiago Uribe Vélez, el hermano, quienes, según lo declaró el ‘Tuso’ Sierra, estuvieron involucrados en esa vuelta.

La carta benefició mucho a Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, quien después de estar recluido en un barco de la Armada Nacional volvió a tierra firme en pago del favor y al propio ‘Tasmania’ a quien le mejoraron inmediatamente sus condiciones de reclusión.

“Cuando me sacan del patio n.º 2 de Itagüí y me pasan al de Justicia y Paz, a mí me llegan con una orden presidencial. Es por orden presidencial, pero yo no he pedido ningún traslado. Y me dijo: vea, yo tengo orden presidencial, y lo hizo un teniente. En ese momento estaba el teniente Franco encargado de la cárcel. Me sacaron el 1 de octubre a las nueve de la noche. Yo les dije: ah, bueno, listo”.

Por cierto, cuando ‘Tasmania’ contó la verdad de la carta, las condiciones de su reclusión empeoraron inmediatamente.

Pero no era la cárcel a lo que Tasmania le tenía miedo. Increíblemente, lo que le causaba verdadero pánico era que llegara el día en que le tocara salir de la prisión.

En esa larga conversación me contó que no quería correr la misma suerte de Francisco Villalba, el asesinado testigo de la masacre de El Aro, ni del paramilitar Julián de Jesús Rodas, alias ‘110′, a quien mató un francotirador apenas empezó a disfrutar la libertad condicional. Siete años después de esta entrevista, mataron al recién liberado Carlos Enrique Areiza.

Para algunos, la cárcel es más segura que la calle.

En fin: ‘Tasmania’ temía en esa época, y quizás siga temiendo hoy, que lo van a matar por algo que sabe.

Así es que decidió contarnos ese mortal secreto –y dejarlo grabado– con la condición de que solo sea publicado cuando muera.

José Orlando Moncada Zapata, alias ‘Tasmania’, salió de la cárcel en libertad condicional en el año 2018. Tal como se lo imaginaba, unos días después trataron de matarlo.

Pudo escapar por segundos del atentado, burló a los sicarios y se escondió. No se había vuelto a saber de él hasta su captura, sucedida en las últimas horas.

La grabación con su macabro seguro de vida tiene dos copias: una está en Colombia y otra en el exterior.