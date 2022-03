“Los soldados rusos están desorientados en territorio ucraniano”: ministro de Defensa de Letonia

A propósito de la tensión que se vive entre Rusia y Ucrania, desde Lituania se hizo un pronunciamiento. De acuerdo con un mensaje de Artis Pabriks, ministro de Defensa y viceprimer ministro de Letonia, ofrecerían “asilo en el flanco este a los soldados rusos que depongan las armas y se rindan ante los ucranianos”.

Pabriks dialogó en La W sobre la propuesta y aseguró: “al comienzo fue una idea que lancé de mi parte con un poco de ironía, pero los soldados rusos están desorientados en territorio ucraniano, tienen mala logística. Necesitamos presionar con esta idea porque todo puede funcionar para desescalar el conflicto”.

Justamente indicó que desde Lituania se está asistiendo a Ucrania en el marco del conflicto con Rusia y la “operación militar especial” criticada por la Unión Europea, Estados Unidos y Naciones Unidas.

“Tuvimos una mala experiencia con la invasión soviética, no lo tomamos a la ligera. Estamos asistiendo a Ucrania, Rusia está agrediendo a Ucrania, están bombardeando áreas donde hay civiles, la situación es caótica”, aseguró Pabriks.

En cuando a la posición de los países Bálticos, indicó que están preocupados por la seguridad de Ucrania y criticó la forma en la que Rusia comenzó su incursión militar.

“La propaganda rusa en Donbás y Lugansk hace ocho años fue la que incentivó el conflicto, fue inspirado por Rusia porque no quieren que Ucrania sea un país libre e independiente. Si no existiera esa interferencia, no habría conflicto”, puntualizó el ministro de Defensa de Letonia.

Finalmente se refirió a las posibilidades de una expulsión de Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU. Desde su perspectiva, podría poner a ese país en una posición de “aislado”.

“El mundo está unido en contra de Rusia y si no cambia su comportamiento se convertirá en una Corea del Norte, un país completamente aislado”, dijo Pabriks.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Artis Pabriks, ministro de Defensa y viceprimer ministro de Letonia.