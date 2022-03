¿Cédula no es garantía suficiente para acreditar nacionalidad colombiana? Cancillería responde

Colombia

Previamente, W Radio conoció la denuncia de Caterina Horowitz sobre una serie de inconvenientes que experimentó al momento de solicitar la renovación de su pasaporte en una oficina de Bogotá. Según contó Horowitz a este medio, en la oficina le dijeron que los documentos que presentó no eran suficientes ni válidos para comprobar su nacionalidad.

Ante esta situación, W Radio consultó sobre este caso con la Cancillería, quien aseguró a este medio que debe ser garante de un documento que certifica la nacionalidad colombiana, que es el pasaporte, el cual acredita a los colombianos ante el mundo con unos componentes de seguridad exigidos a nivel internacional.

Por lo tanto, la Cancillería aseguró que debe verificar la nacionalidad de las personas y comprobar cómo un colombiano adquirió dicha nacionalidad, ya que pudo ser por nacimiento en territorio nacional, por haber nacido en el exterior y con padres colombianos, o por ser hijo de extranjeros adoptados.

Así mismo, hay una circular de la Registraduría Civil Nacional que exige a la Cancillería la verificación de la identidad de las personas, amparando la solicitud de otros documentos para comprobar los ya presentados como la cédula de ciudadanía.

En ese mismo orden de ideas, desde la Cancillería confirmaron que se han encontrado con falsificaciones de documentos en todos los niveles y, por ese motivo, blindan el proceso con la solicitud de otros documentos que den garantía a los ya presentados.

Cabe recordar que el hecho que motivó la consulta se produjo luego de que Horowitz llenara el formulario y presentara su cédula, como cualquier otro ciudadano, para renovar su documento:

“Me tocó una funcionaria que, sin siquiera meter mi cédula en el sistema, la miró por todos lados y me dijo: ‘esos nombres, textualmente, no son de por aquí. Usted me tiene que traer pruebas (…) usted tiene que recolectar si tiene cédulas o pasaportes de sus progenitores’. Le dije que ellos fallecieron hace 30 años”.

