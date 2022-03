Medio hermano de Mauricio Leal rompe su silencio desde la cárcel de Jamundí

Colombia

Carlos Andrés García, medio hermano del estilista Mauricio Leal e hijo de Marleny Hernández, quienes fueron asesinados por su hermano Jhonier Leal el pasado 23 de noviembre, conversó en exclusiva con W Radio para hablar sobre este caso.

Leal, de 47 años y considerado como uno de los profesionales de la imagen personal favoritos por reconocidas modelos y presentadoras del país, fue hallado sin vida en su residencia en el kilómetro seis de la vía a La Calera. Tanto él como su madre, quien se encontraba cubierta con una sábana, tenían heridas en sus cuerpos.

Sobre el caso Mauricio Leal: Jhonier Leal seguirá preso, juez confirmó medida de aseguramiento

Posteriormente, se conoció que la muerte del estilista y su madre se trató de un homicidio y no un suicidio, como se consideró en un principio por una carta hallada en la escena. El 14 de enero, el hermano del estilista, Jhonier Leal, fue capturado por su presunta participación en el asesinato.

Ante este caso, W Radio conversó con García, quien se encuentra recluido en la cárcel de Jamundí y aseguró que aceptó hablar en los micrófonos de este medio con el propósito de desahogarse, pues perder a su mamá y a su hermano representó un duro golpe para él: “Darme cuenta de que mi hermano fue el que hizo eso fue tenaz para mí. Yo admiraba mucho a Jhonier y saber que él fue quien lo hizo fue devastador”.

Así, García relató que se enteró del caso a través de las noticias y que el día anterior s los hechos logró conversar con Mauricio Leal y Marleny Hernández: “Mi mamá me dijo que tenía una cita al día siguiente y ya no volví a hablar con ellos más. Cuando me enteré, casi me vuelvo loco: me daba contra las paredes, fue un tema muy tenaz para mí”, recordó.

Acerca de su relación con Mauricio Leal, García contó que le decía que, cuando saliera de prisión, tenía muchos planes para él. Por ese motivo, en su momento desestimó las primeras hipótesis sobre el supuesto suicidio y la carta que supuestamente dejó Leal antes de terminar con su vida, de la cual posteriormente se comprobó que Jhonier obligó a Mauricio a escribirla.

“Cuando dijeron que Mauricio se había suicidado y se había llevado a mi mamá, no lo creí. Ellos se adoraban (…) cuando vi en las noticias esa carta, obviamente no fue escrita por voluntad de él. Eso que dice en esa carta deja muchas dudas, porque él nunca hubiera hecho una cosa de esas”, explicó García.

¿En qué va el caso contra Jhonier Leal?

El pasado 28 de febrero, un juez dejó en firme la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonier Leal por haber asesinado a su hermano y a su madre, luego de resolver un recurso de apelación interpuesto por su defensa.

Esta decisión se conoció pocas semanas antes de que se llevara a cabo la audiencia de verificación y aprobación del preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y Yhonier Leal.