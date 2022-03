“Dejamos la esencia del libro en la película”: Eric Roth, guionista nominado a los Premios Óscar por Dune

A propósito de la nominación de Eric Roth en los Premios Óscar en la categoría de Mejor Guion Adaptado, el guionista habló en La W sobre su labor en la adaptación al cine de la novela de Frank Herbert, “Dune”.

“Dejamos la esencia del libro en la película, pero tuvimos que condensar. Son 300 páginas las del libro, siempre se planearon dos películas y sabíamos dónde queríamos que terminara, se tuvo que recortar bastante porque cada página es un minuto”, aseguró Roth.

Sobre su nominación a los Premios Óscar y trayectoria en el cine, indicó que ha tenido fracasos pero trata de dejar lo mejor en sus guiones.

“Me siento bendecido, he tenido fracasos como todo el mundo, pero me alaga este récord de nominaciones. Admito que escribo lo mejor que puedo y hago lo mejor que puedo porque quiero dejar un legado importante”, dijo el guionista estadounidense.

Sobre su trabajo en la adaptación, indicó que trabajaron junto a otros guionistas para retratar lo que quería el director de “Dune”.

