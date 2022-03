Gustavo Petro niega financiación ilegal de su campaña: “yo no soy bobo ni estúpido”

El precandidato presidencial Gustavo Petro se refirió a la petición que le hizo el congresista del Centro Democrático, Edward Rodríguez, al Consejo Nacional Electoral para que investigue la financiación de su campaña y si está recibiendo dinero desde Venezuela.

“La gente va a las plazas, ¿qué puedo yo hacer?, mejor, ¿no? ¿Qué tal que quedarán desocupadas?”, dijo.

“Yo no soy bobo ni estúpido para hacer una operación de ese estilo y otra vez vuelven a repetirlo. Nos hemos endeudado con una cooperativa financiera que se llama Confiar por $7 mil millones, calculamos que podemos pagarle ese préstamo por el número de votos, ojalá no me vaya a pegar”, agregó.

Además, recordó que su sueldo está embargado y que los bancos no le prestan dinero si él se los solicita.

Escuche la entrevista completa aquí: