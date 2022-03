Gustavo Petro: “Si hay fraude, no reconoceremos las elecciones”

Gustavo Petro, precandidato presidencial del Pacto Histórico, ha alertado en las últimas semanas sobre un posible fraude en la Registraduría para las elecciones del próximo 13 de marzo.

En entrevista con La W, el candidato y líder de la Colombia Humana, ratificó que no confía en la Registraduría. “En una reunión con empresarios importantes de España, en donde estaba Indra, le hice la pregunta ¿Indra cuenta los votos desde la mesa o desde lo que le dice la Registraduría? Y la respuesta fue ‘desde lo que me dice la Registraduría’, entonces Indra no nos sirve para detener el fraude, si es que lo hay”.

Refiriéndose específicamente a las votaciones en Miami, Estados Unidos, Petro dijo que “el fraude se hace desde la mesa, con jurados homogéneos. Son activistas de la más extrema derecha del uribismo, que mandan a Miami. Allá no hay transparencia en el voto”.

El precandidato presidencial aseguró que si los datos que se arrojen el 13 de marzo no son verdaderos, no aceptará las elecciones. “Si hay fraude no reconozco las elecciones. Nosotros vamos a tener 120.000 testigos electorales en cada mesa 1, vamos a tener un reporte; si ese reporte muestra falencias reales nosotros no nos vamos a callar”.

Petro dijo además que si se encuentran anomalías, pedirá el conteo de voto por voto “si los hechos de la veeduría electoral muestran una distancia entre la realidad electoral y lo que dice la Registraduría, hay que contar voto por voto”.

Por último, Petro, quien según las encuestas será el ganador de la consulta del Pacto Histórico, resaltó que el sistema electoral de Colombia es vulnerable. “Tenemos que cuidar las elecciones. Hay que denunciar las anomalías”.

Escuche la entrevista completa aquí: