Asesinan un firmante de los acuerdos de paz en Risaralda

El hecho tuvo lugar en zona rural de Pereira, donde fue asesinado un hombre en proceso de reincorporación que hacía parte del Partido Comunes, fundado por excombatientes de las extintas Farc. Este es el segundo asesinato que ocurre en menos de seis meses en la capital risaraldense, contra firmantes de los acuerdos de paz.

La situación ya había sido advertida ante las autoridades, pues en el departamento de Risaralda hay cerca de 160 personas que están en proceso de reincorporación, realizando activismo político y que están en constante riesgo, según indicó Eisenhower Zapata, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas del Conflicto Armado.

“Ya habíamos venido advirtiendo que aquí tenía que colocarse mucho cuidado con las personas que están en proceso de reincorporación o que hacen parte de otros grupos que se han sometido al proceso de paz, igualmente con los representantes del Partido Político Comunes porque con este, se juntan dos asesinatos en la ciudad”, manifestó.

Estos sucesos siguen siendo preocupante, pues son muchas las alertas que se han emitido, no sólo desde la Defensoría del Pueblo, sino por parte de los mismos líderes sociales y representantes de diferentes movimientos, con respecto a la inseguridad que viven los firmantes de los Acuerdos de Paz en todo el territorio risaraldense.