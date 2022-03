Juan Esteban Constaín da detalles de su obra ‘Cartas abiertas’: “es una novela que supera cualquier ficción”

En entrevista con La W, el historiador colombiano Juan Esteban Constaín, habló sobre su más reciente obra ‘Cartas abiertas’, la cual, está protagonizada por el cartero Marcelino Quijano.

De acuerdo con Constaín, su obra está inspirada en la historia de un cartero desastrado en la Argentina.

“En el año 2012 un amigo me mandó una noticia, un recorte de un periódico de una pequeña población en Córdoba, Argentina, de un cartero cuya casa fue allanada por la Policía por cuenta de una acusación falsa; cuando entró la Policía, se dieron cuenta que tenía miles de cartas que no había entregado, se lo llevaron preso y al explicar por qué no había dado esas cartas, él contó que su suegra era ciega por lo que decidió leérselas a ella como una ficción”, relató el escritor.

Ante la posible influencia de comportamientos o actitudes de Constaín en el personaje de su novela, el escritor expresó que “todos los personajes son siempre un trasunto de sus autores”.

“Marcelino Quijano, protagonista de mi novela, es de Popayán, un personaje anacrónico que se dedica a fabricar ficciones, yo creo que sí debe haber muchas de las cosas que yo admiro ahí plasmadas en este personaje, una persona rara que en Argentina encuentra a una mujer con la que roba las cartas a los carteros para hacer mejor la vida de los demás”, agregó.

Por último, el columnista colombiano fue enfático al mencionar que su personaje busca cambiarles la vida a las personas. “Marcelino es un señor que nace en 1929 y atraviesa todo el siglo XX, vive en Europa en los años de la guerra (…) mi novela va explotando estas cartas que Marcelino abre para cambiarle la vida a la gente”.

Cabe resaltar que ‘Cartas abiertas’ ya está disponible en todas las librerías del país.

