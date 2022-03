“Cobarde desagradecida”: Piedad Córdoba a Ingrid Betancourt

Nuevo rifirrafe

Al Oído en el nuevo capitulo entre Ingrid Betancourt y Piedad Córdoba, la candidata presidencial afirma que de los principales problemas de Gustavo Petro está su alianza con Piedad Córdoba. Según Betancourt “por los réditos que le produce sin importar que están personajes tramitadores de secuestros”.

La respuesta a esto despertó la reacción de Piedad Córdoba, “Candidata @IBetancourtCol, le exijo debate público, sobre la paz y las liberaciones unilaterales, diga usted hora y sitio ¡respéteme, cobarde desagradecida!”

La senadora Paola Holguín habla en Al Oído

Luego de conocerse la renuncia como candidato a la Presidencia de Óscar Iván Zuluaga, la senadora habla del panorama político del Centro Democrático.

“Óscar Iván nuevamente dio una lección al país de grandeza y sentido patriótico, es un hombre que es sensato, aun en medio de la insensatez de la política, tomó la decisión correcta que era declinar y apoyar a Fico. Los resultados del domingo fueron contundentes y marcaron una hoja de ruta. El partido decidió que se realizará un sondeo con toda la militancia para que decidan a quién se debe apoyar. La única obsesión que tiene nuestra militancia es proteger la libertad”.

Los desaparecidos cumplieron la cita electoral

La Fiscalía aseguró que 37 personas que figuraban como desaparecidas llegaron a puestos de votación, entre ellas 2 jóvenes, uno en Yumbo, Valle del Cauca, y otro en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, que habían sido reportados como no localizados en marco de jornadas de protestas del 2021.

Un quemado, no quemado para muchos

Ese es el caso del joven German Ricaurte, quién aspiraba a la Cámara por Bogotá por el Nuevo Liberalismo, y luego de no salir electo, pero además de no encontrarse en el análisis de aquellos que se quemaron, escribió con humor un trino que generó muchos comentarios solidarios “Ningún medio de comunicación pequeño o grande me incluyó en sus publicaciones de “los quemados al Congreso”, “el pabellón de los quemados” o “los mejores memes sobre los quemados de este domingo”. Fracasé fracasando. No puede ser.”