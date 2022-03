¿Dónde está la plata? Denuncian presunta estafa por parte de la constructora GEO Casa Maestra en Armenia

Colombia

En La W, varios habitantes del Quindío y Risaralda denunciaron irregularidades en los proyectos de vivienda de la constructora GEO Casa Maestra. De acuerdo con las denunciantes, se presentaron problemas y retrasos en las entregas de las viviendas, y, además, demoras en las devoluciones de los dineros cuando quisieron desistir de la compra.

Ximena, quien reside en Buenos Aires, Argentina, es una de las denunciantes, durante la entrevista en La W, aseguró que “en octubre de 2018 compré una casa dúplex sobre planos, era un proyecto llamado Málaga, que iba a estar ubicado en Dosquebradas, Risaralda. Siempre aboné mis cuotas en el BBVA, a nombre propio de la constructora, aboné 30 millones de pesos (…) hice un total de 20 cuotas, 52 millones, ellos debían entregar el proyecto en 2019, pero siempre me enviaban las mismas fotografías. Sin embargo, en 2020 encontré en Facebook un comentario en el que los acusaban de estafadores”.

La colombiana indicó además que en diciembre de 2021 presentó la terminación del contrato por incumplimiento. “Me mandaron un contrato con unas cláusulas que, por recomendación de mi abogada no firmé. He tenido reuniones con la constructora, ellos manifiestan que no tienen flujo de caja. A nosotros nos ofrecen 1 millón por devolución”.

En el mismo modus operandi, Diana Herrera, denunció el proyecto Oviedo, Parque residencial en Armenia. “Para poder sustentar su legalidad, nos enviaron varios documentos, nos dijeron que ellos tenían fiducias, entonces firmamos con ellos (…) ya después de un par de meses, al ver actuaciones que no nos parecían muy confiables, quisimos desistir y no nos respondían, por lo que pusimos una tutela. Finalmente responden, pero dicen que van a hacer los pagos seis meses después”.

Frente a esto, Carlos Castro, representante legal de la constructora, respondió a las denuncias. “Hemos creado un canal de comunicación muy efectivo para darles respuesta. Acordamos darles una propuesta a las 27 personas que están denunciando y estamos a la espera de la contrapropuesta que ellos nos van a presentar. Está garantizado la devolución del dinero para ellos”.

Castro especificó que sí tienen los recursos de las 27 personas que desistieron de los proyectos de vivienda “nosotros llevamos 2 reuniones con ellos, estamos esperando la contrapropuesta, pero la plata está. Estamos validando los recursos de las personas que desistieron, se hace la validación que estén en las fiducias y se hace la respectiva devolución, pero los recursos sí están”.

Cabe resaltar que la Alcaldía de Armenia abrió una investigación administrativa por los hechos denunciados.