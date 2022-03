Karla Hoyos, la chef mexicana que es voluntaria en la frontera entre Ucrania y Polonia

La ayuda humanitaria en la frontera entre Ucrania y Polonia no se detiene. Esta vez la chef mexicana Karla Hoyos habló en La W sobre las labores que realiza para alimentar a miles de personas que huyen de los bombardeos rusos.

Hoyos trabajaba como chef en el exclusivo restaurante The Bazzar del hotel SLS. Ahora hace parte del equipo de World Kitchen Disaster Relief que distribuye cerca de 35.000 comidas al día en medio de la emergencia humanitaria.

Desde la frontera entre Ucrania y Polonia, aseguró que trabajan con proveedores locales y recursos para llegar a cocinar cerca de 150.000 comidas al día.

Sobre su labor de pasar de un exclusivo restaurante a sumarse a las ayudas humanitarias en Ucrania, relató: “le pones el mismo empeño, a mí me motiva más esto, me di cuenta que hacer estas misiones es muy diferente. Si no te da tiempo de cocinar, hay una familia que no va a comer, si no lo haces, la gente no come”.

Además de su labor, La W también conoció la historia del chef José Andrés de la World Central Kitchen. Desde la misma frontera, ha sido testigo del paso de decenas de familias que buscan alejarse de los ataques rusos.

Desde ese punto de paso fronteriza, aseguró que una de las imágenes más reveladoras de la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido la de niños que llegan solos en búsqueda de un plato de comida. “Amigos cocineros están dando de comer mientras las bombas están cayendo, me ha tocado ver niños solos dando un plato de comida y me dicen ‘mi papa se ha quedado atrás’”, relató el chef.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Karla Hoyos, chef mexicana que hace parte del equipo World Kitchen Disaster Relief en la frontera entre Ucrania y Polonia.