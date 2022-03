Habla Simona, la activista que irrumpió en la Catedral Primada de Bogotá

Colombia

Habitualmente, no hay Reporte Coronell los martes.

Sin embargo, hoy he pedido hacerlo porque aceptó hablar conmigo Simona, la activista que este domingo 20 de marzo, junto con otros encapuchados, entró a la Catedral Primada de Bogotá e interrumpió a gritos una misa para leer un manifiesto.

Ella lo considera un poema y parte de un performance artístico.

Considero que es importante hablar de esto por varias razones:

Porque en este caso hay una evidente tensión entre derechos constitucionales: por un lado, el derecho a la libertad de cultos y, por otro, el derecho a la libertad de expresión y de protesta. Porque este evento ocurre en medio de un ambiente de especial crispación política y ha sido usado como munición de campaña por algunos que han querido identificar este hecho como una acción de partidarios del candidato Gustavo Petro. Por ejemplo, el candidato Federico Gutiérrez escribió sobre este hecho: “¡Hasta la fe nos quieren expropiar! Y así, combinando todas las formas de lucha, incendiando el país y atacando a los que piensan diferente, piensan ganar y gobernarnos”. Porque, a su vez, Petro ha insinuado que se trata de un acto de propaganda negra atizado por sus contradictores para culparlo a él y por eso ha condenado la acción de Simona. Escribió: “Nosotros pusimos en la Constitución la libertad de cultos, el uribismo, desesperado, la abofetea. Le pido a la Iglesia Católica iniciar acción penal contra estas personas”.

Es evidente que lo que hizo Simona hiere la sensibilidad de muchas personas, porque sienten que se irrespetó una ceremonia religiosa y a quienes tienen derecho a ejercer su fe sin ser molestados.

Simona hace parte del grupo Red de Artistas en Resistencia (RAR) y de otro llamado Escudos Azules. Este último fue parte de la Primera Línea durante las movilizaciones del Paro Nacional.

Simona y Jose hablan en El Reporte Coronell

“En primer lugar, quiero preguntarle: ¿usted y los otros encapuchados que la acompañaron el domingo, son o no partidarios de Gustavo Petro?

“Nuestras acciones no caben en sus urnas y hemos manifestado que no somos petristas ni uribistas (...) (nuestras acciones) las están enmarcando e instrumentalizando”, expuso Simona.

¿Alguien les dio a ustedes la instrucción de interrumpir la misa para causar un efecto en la campaña presidencial?

Simona advirtió en El Reporte Coronell de La W que no recibieron instrucción de nadie, pues su acto fue un performance artístico: “Fueron nuestros corazones indignados ante tanto dolor y tanta falta de empatía ante tantas muertes que murieron en las calles, los que no han tenido garantías sociales”.

¿Qué piensa usted de la petición de Gustavo Petro para que la Iglesia inicie acciones penales en contra suya?

“Petro no es el presidente todavía, no puede tomarse aún atribuciones de su organismo. Nosotros no interrumpimos, no vandalizamos, no violentamos, fuimos participes de la acción (...) hicimos un cuestionamiento en que nos relacionamos hacia los otros”, respondió Simona.

Por su parte, Jose expuso: “Pensamos hacerlo (el performance) durante el saludo a la paz, nuestra intervención duró tres minutos. Salimos del lugar y la misa continuó con normalidad”.

Usted, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a la libertad de expresión y de protesta, pero ¿por qué hacerlo justo en medio de una misa? ¿Más allá de su desacuerdo con lo que haga la jerarquía católica, no merecen las personas el mínimo respeto que les permita seguir su eucaristía sin ser interrumpidos?

“Esta es la potencia que también tiene el arte, tiene la capacidad de incidir en espacios no convencionales para llamar la atención sobre ciertas denuncias. El arte no pide permiso para asistir a un espacio determinado”, expresó Simona.

¿Por qué usted y sus acompañantes usan capuchas?

Así mismo, relató que ella y su colectivo han sido tendencia y blanco de amenazas: “En este momento somos blanco de muchas amenazas, esta acción me demostró lo violento que es este país y que no va a cambiar en las urnas sino que cambiará cuando yo acepte la diferencia. Soy víctima de ataques de derecha y de la fanaticada petrista. Quiero aclarar que no soy Michelle Obando, a quien han amenazado”.

Por eso, Simona aseguró que la capucha es “el rostro de un pueblo que lucha, el rostro de todos, no es un rostro individual sino uno colectivo. Somos una sola voz: una voz sin rostro”.

Simona, quiero preguntarle algo que no tiene que ver con el tema pero que me sirve para poner un ejemplo: ¿Usted es partidaria del matrimonio entre personas del mismo sexo?

“Claro que sí, el amor es libre y debe tomar todas las formas posibles. No voy a cohibir a dos personas que se aman (...) todas las expresiones del amor son válidas”, respondió.

Usted sabe que hay muchas personas que no están de acuerdo con el matrimonio igualitario. ¿Qué sentiría usted si una boda entre personas del mismo sexo, una ceremonia tan especial para los, las o les contrayentes, fuera interrumpida súbitamente a gritos por detractores del derecho que ellos tienen a casarse? ¿Consideraría usted legítima esa forma de expresión y de protesta?

A esta pregunta, Simona respondió: ”Debemos escuchar qué es lo que están diciendo. Yo diría: ok, están interrumpiendo un espacio que es mío, voy a escuchar qué es lo que me tiene que decir el otro, qué quiere cuestionar. Eso es empezar a construir con el otro”.

Usted tiene todo el derecho a expresarse y a protestar. Y todas las personas tienen derecho a ejercer la religión que escojan o a no ejercer ninguna sin que puedan ser molestadas por ello.