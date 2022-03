Obras de viaductos Ciénaga-Barranquilla habrían omitido licencias ambientales, según denunciante

Colombia

El Instituto Nacional de Vías anunció con éxito que logró hacer la adjudicación para la conexión Ciénaga – Barranquilla donde se realizará la construcción de tres viaductos de 5,4 kilómetros y un kilómetro de longitud aproximadamente, y que contará con una inversión de 700 mil millones de pesos.

Éste proyecto vial se adjudicó al consorcio Viaducto Ciénega del Magdalena conformado por las empresas Mincivil S.A. y SP Ingenieros S.A.

Sin embargo, por una alerta que llegó a W Radio acerca de la estructuración ambiental del proyecto, se puedo encontrar que este no contaría con la licencia ambiental para poder ejecutarse, lo que desde luego se convertiría en un gran problema no solo para su realización sino para cumplir todo lo que anteriormente se manifestó.

Al ser consultada la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, la entidad respondió que hasta el momento no había sido solicitada la respectiva licencia.

Así lo dio a conocer el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ANLA, Daniel Páez, quien además señaló que la ley es clara en señalar que cualquier construcción vial no puede iniciar si no tiene la respectiva licencia ambiental. Según ha recalcado el ANLA, de no expedirse una licencia ambiental, quedarían expuestos el medio ambiente, hábitat y ecosistemas a posibles afectaciones por la construcción de un viaducto por ejemplo en sus inmediaciones.

De otro lado, al consultar con el Invías sobre el tema, se obtuvo por respuesta escrita que la licencia ambiental se encuentra trámite, esto a pesar que la autoridad ambiental dijo que no había ni siquiera una solicitud para la misma.

El Instituto manifestó que “por la complejidad del proyecto, al encontrarse en una zona con condiciones particulares de protección ambiental, se encuentra en trámite la obtención de la licencia ambiental”.

Agregó además que “la ANLA se pronunció indicando la necesidad de presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas, en el cual ya se obtuvo pronunciamiento con una alternativa seleccionada. Lo anterior, en atención a las dificultades del proyecto, además porque se va a desarrollar en el área protegida Vía Parque Isla Salamanca”.

“Actualmente el Invías cuenta con un contrato de consultoría para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental que será radicado ante la autoridad ambiental, el cual se encuentra en revisiones finales a fin de atender a conformidad todos los requerimientos de la misma para la elaboración de los estudios ambientales.”

Finalmente, el Invías aseguró que el contratista de la obra y ejecutor de los viaductos es el que tiene la obligación de radicar la licencia ambiental hasta lograr su obtención que permita dar inicio a las actividades constructivas, aclarando que mientras no se tenga la licencia no se puede iniciar la construcción.