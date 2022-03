Si con Mancuso se pudo, con Trinidad también: abogado de Simón Trinidad pide a la JEP audiencias virtuales

En entrevista con La W, el abogado de Simón Trinidad en Estados Unidos, Mark Burton, denunció que su cliente no ha podido ser interrogado ni por la JEP ni por la Comisión de la Verdad debido al tratamiento carcelario que ha recibido y el aislamiento extremo en el que se encuentra en ese país, tras su extradición y sentencia a 60 años por el secuestro de tres militares estadounidenses.

Incluso señaló que han interpuesto demandas porque ni siquiera se ha permitido que se reúna con abogados provenientes de Colombia y esa situación está yendo al traste con su participación ante la JEP y la Comisión, para entregar verdad sobre sus crímenes cometidos durante el conflicto.

“Es una larga historia y no puedo contarlo, pero estamos hablando del caso 01 (secuestros), él quiere aportar a la verdad en este caso, está dispuesto a contar la verdad”, expresó Burton.

Según el defensor del excomandante de las Farc, buscan que la JEP pueda citarlo a declarar y se adecúen mecanismos de cooperación para que Trinidad pueda de forma virtual, (así como se ha hecho con Salvatore Mancuso) comparecer ante la justicia transicional (desde 2017 firmó acta de sometimiento).

“Las autoridades no dicen nada, no contestan nuestros pedidos, pero hay solución, porque miren a Mancuso, él estaba en la cárcel en Estados Unidos por videollamada, estaba hablando con la Corte, la Fiscalía, con todos aquí en Colombia, ¿por qué no Simón Trinidad?”, señaló Burton.

El abogado Burton expresó además que todas esas inquietudes y peticiones son solicitadas en la reunión pactada para este martes con el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, con miras a ver “qué apoyo” pueden recibir del Tribunal de Paz.