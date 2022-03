“No tengo nada que ver con grupos al margen de la ley”: José Vicente Carreño sobre su llamado a indagatoria

Colombia

En diálogo con La W, José Vicente Carreño, representante a la Cámara y senador electo, se refirió al llamado a indagatoria que le hizo la Corte Suprema de Justicia por una presunta relación con los paramilitares en Arauca.

El congresista reconoció que esto lo tomó por sorpresa, pero dejó claro que tiene la conciencia tranquila y que no conoce al exparamilitar que lo acusa de permitir una incursión en Tame, entre los años 2002 y 2003, cuando fungió como policía.

“Solo Dios, esa persona y yo sabemos que eso no es cierto. No obedece a la verdad”, dijo.

Igualmente, indicó que entre el 2003 y el 2004 trabajó como agente de la Policía y no como suboficial. Además, señaló que no conoció de relaciones entre sus compañeros y los paramilitares.

“Claro que los está engañando, soy inocente porque no tengo nada que ver con ningún grupo al margen de la ley, jamás me he sentado a hablar o he participado con grupos al margen de la ley”, señaló.

Y aunque su partido, el Centro Democrático, ha sido muy crítico de la Corte Suprema de Justicia, Carreño aseguró que sí cuenta con las garantías suficientes.

“No le temo a eso porque le creo a la Corte, le creo a la justicia”, dijo.

Finalmente, Carreño indicó que no tiene por qué renunciar a su curul a pesar de este llamado de la alta corte.

“No debo nada, por supuesto que voy a asumir mi cargo para que sea la Corte la que dirima el tema”, concluyó.