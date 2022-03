“¿Cómo íbamos a aspirar a un Mundial con un equipo que no mete goles?”: Julio Sánchez Cristo

Colombia

A pesar de que la Selección Colombia le ganó 1-0 a Venezuela de visitante en Puerto Ordaz, no logró cumplir la tarea y quedó eliminada de la fase clasificatoria para ir al Mundial de Qatar 2022

Para poder clasificar, la única opción que le quedaba al combinado nacional era ganar y que Perú perdiera para optar por el repechaje. Sin embargo, esa instancia la consiguió la Selección de Perú tras ganarle a Paraguay por 2-0.

De esta manera, el equipo dirigido por Reinaldo Rueda terminó su paso por las Eliminatorias Sudamericanas en el sexto puesto con 23 puntos, a uno de Perú, quien se jugará la clasificación el próximo mes de junio.

La eliminación de Colombia fue el resultado de una campaña irregular, marcada por estar constantemente en el blanco de las críticas y sin mostrar ideas en el campo de juego. Entre tanto, Rueda defendía ante los medios su propuesta de juego que, durante varias fechas, tambaleó empate tras empate y cada vez dependía más de los resultados de otros equipos.

Para cuando el cuadro cafetero reaccionó, en esta victoria 2-0 sobre Venezuela, fue demasiado tarde para llegar a Qatar.

Para Julio Sánchez Cristo, director de La W, no era posible que la Selección se hiciera un lugar esta competencia internacional con el nivel de juego que llevaba actualmente.

“¿Cómo íbamos a aspirar a un Mundial con un equipo que no mete goles? Todo siempre dependiendo del marcador de aquí, del de allá, ¿y ganándole a Bolivia?”, reflexionó el director de La W.

Félix de Bedout, por su parte, hizo duras críticas al clima de la hinchada de la Selección Colombia:

“Envidié el estadio de Lima empujando a su Selección, eso no se volvió a ver en Barranquilla: ese estadio es una nevera en el Caribe, ya no es lo que fue históricamente el estadio de Eliminatorias. Claro, los estadios no ganan partidos, pero hay que ver lo que es Anfield con Liverpool. El Estadio Metropolitano se “lagartizó”, se llenó de turistas, no hacen barra a nadie”.

Así, analizando los comentarios al tema del día propuesto por la mesa de trabajo, #ColombiaSeArreglaCon, Sánchez Cristo advirtió que la relación entre el equipo y los hinchas no es la misma de antes.

“Esto le da un poco la razón a Félix: los comentarios (al tema del día) ya no son mayoritariamente de fútbol. Con esta Selección, la gente ya no tiene el calor que reclama Félix, no está conectada”, indicó.