Enrique Piñeyro, el piloto argentino que organizó vuelos humanitarios para refugiados de Ucrania

En medio de la invasión rusa en Ucrania, La W conoció la historia del piloto argentino Enrique Piñeyro, quien se dedicó a organizar vuelos humanitarios para los refugiados que huían de la guerra.

El también cineasta, emprendedor, actor y chef, en alianza con Óscar Camps de la ONG Open Arms, se dedicó a llevar mujeres, niños y ancianos ucranianos.

Su labor humanitaria no comenzó en Ucrania, pues ya se había dedicado a rescatar migrantes en Europa y desde Seúl, lugar donde estuvo a punto de cumplir un récord por pilotear un largo vuelo sin escala por más de 20 horas.

“Fue muy bueno que lo hubiéramos podido hacer, muy malo que tuviéramos que hacerlo. (…) Son mujeres, niños y ancianos que han dejado atrás a sus maridos, padres e hijos. Cuando llegan a tierra, es el quebranto emocional, se dan cuenta que efectivamente sucede, están en tierra, no conocen el idioma, no conocen la cultural”, relató Piñeyro.

Sobre el drama de quienes dejan atrás sus hogares, expresó: “imagínate de un día para otro soltar todo, llevarte a tu mascota, tus dos hijos y fuera a un lugar donde no hablas el idioma”.

Además de ser conocido por su carrera humanitaria y como piloto, aseguró que desde niño sabía que quería dedicarse a la aviación.

“Desde los 3 años, no tenía la menor duda, era lo que yo sentía que vine a hacer, a volar, el problema es que yo nunca sentí que estaba trabajando, era una diversión”, relató.

De acuerdo con el piloto, su labor humanitaria la ha financiado con sus recursos. “Yo elegí muy bien a mi abuelo, después aprendí a invertir lo obtenido”, contó.

