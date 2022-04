“La situación se volvió surrealista desde el principio”: fotoperiodista sobre la masacre en Bucha, Ucrania

El fin de semana se conocieron imágenes de lo que sería una masacre ocurrida en la localidad de Bucha, Ucrania. Las autoridades ucranianas aseguraron que recuperaron centenares de cuerpos y algunos aparentemente estaban con las manos atadas.

Santi Palacios, fotoperiodista español que ha estado en Bucha, Ucrania, conversó en La W sobre la situación de la que fue testigo.

“Entramos el sábado en la mañana y la situación se volvió surrealista desde el principio, ya desde la primera calle se podía notar que algo había pasado”, relató Palacios.

También aseguró que conversó con algunos ciudadanos, quienes enseñaron algunos cuerpos que habría estado en las calles desde el pasado 26 de marzo. Incluso en el patio de un edificio vio ocho cadáveres y uno de ellos maniatado.

“La mujer que nos estaba enseñando el lugar nos dijo que eran personas de la zona. Que las habían ejecutado y los habían puesto de rodillas, nos contó que estaba el marido de una amiga suya”, aseguró el fotoperiodista.

Aunque los cuerpos estarían en las calles desde varios días atrás, contó que los ciudadanos dijeron que estaban en sótanos, por lo que muchos desconocían lo que ocurría fuera de sus refugios.

“Lo que puedo decir es que del gobierno ruso no me creo nada, han demostrado que no tienen nada de credibilidad, mientras hay personas en un estado de shock, llorando, eso sí me lo creo”, indicó.

Mientras Ucrania continúa denunciando lo que llaman una masacre, el gobierno ruso, según declaraciones del ministro de Exteriores, “es una amenaza a la paz”.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Santi Palacios, fotoperiodista que ha estado en Bucha, Ucrania.