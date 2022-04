“Aquí encuentro lo que ha sido razón de ser en mi vida pública”: Alfonso Prada sobre Pacto Histórico

Colombia

En La W, el nuevo jefe de debate de la campaña presidencial de Gustavo Petro, Alfonso Prada, aseguró que aceptó la invitación para lograr un camino hacia la paz, por lo cual ha trabajado a lo largo de su vida.

“Yo tomo la decisión con una convicción enorme de que aquí encuentro lo que ha sido razón de ser de mi vida pública durante los últimos 12 años, que es trabajar por la construcción y la profundización de la paz en Colombia”, dijo.

En cuanto a las críticas que le han hecho integrantes del Pacto Histórico, como Gustavo Bolívar que lo había acusado de “robarse el SENA”, Prada respondió que ambos tienen una conversación pendiente.

“Hay un trino bastante descalificador del 2017 que desconoce que eso que él menciona ahí sobre el SENA fue totalmente evacuado en la Procuraduría y en la Contraloría, y desvirtuado por la Fiscalía General de la Nación. Yo creo que leyendo esas providencias vamos a tener la posibilidad de superar eso y vamos a tener muchas coincidencias para trabajar por la paz, la justicia social”, señaló.

Finalmente, les dijo a los empresarios que “hay que ser capaces de superar el pánico” y que “habrá mucho tiempo para hacer observaciones”.

“Ayer mismo empecé a tener contacto con el Consejo Intergremial, pedí audiencia en algunos de los gremios más importantes de la economía. Nos toca hablar con todos, yo no tengo ningún límite en eso, he tenido libertad plena para estructurar la agenda que me ha entregado el candidato y aspiro ser muy leal a la forma en que él está planeando su programa”, dijo.